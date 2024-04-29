Antalya'da Kadın Muhtarlar Kemer'de Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Antalya'da Kadın Muhtarlar Kemer'de Buluştu

Antalya\'da Kadın Muhtarlar Kemer\'de Buluştu

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucu göreve başlayan kadın muhtarlar Kemer'de bir araya geldi. Toplantıda tecrübeler paylaşıldı ve yeni göreve başlayan muhtarlar zorlukları anlattı. Kadın muhtar sayısının artması sevindirici bulundu.

29.04.2024 16:19  Güncelleme: 16:23
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31 Mart 2024 tarihinde Türkiye yerel yönetimlerin belirlenmesi için yapılan yerel seçimler sonucu Antalya'da göreve başlayan kadın muhtarlar Kemer'de bir araya geldi.

Kemer ilçesi Yeni Mahalle Muhtarı Münevver Erkal'ın ev sahipliği yaptığı kahvaltılı toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhtar İşleri Daire Başkanı Cihangir Yılmaz ile Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin de katıldı.

Toplantıda önceki dönem görev yapmış muhtarlar tecrübelerini paylaşırken yeni göreve başlayan kadın muhtarlar kendilerini tanıtarak seçim süreçlerinde yaşadıkları zorlukları anlattılar. Antalya'nın ilk kadın muhtarı Muazzez Kaval genç muhtarlara mahallelerinin sorunları için talepte bulunurken yaşanılan ekonomik krizi dikkate almalarını yerel yönetimlerimizi zorlayacak talep oluşturmamalarını rica etti. Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Antalya İl Temsilcisi Hülya Bozkurt da geçen dönemde 20 olan kadın muhtar sayısının 45'e yükseldiğini söyledi. Önceki dönem birlikte çok güzel işler başardıklarını da sözlerine ekleyen Bozkurt, "Kadın kadının kurdu değil yurdudur. Bu nedenle biz hep dayanışma içinde olup bundan sonra da çok güzel işler yapacağız" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhtar İşler Daire Başkanı Cihangir Yılmaz ise kadın muhtar sayısının yüzde 125 oranında artmasının sevindirici bulduğunu ve kadın muhtar kavramının artık siyaset ve bürokrasi çevrelerinde gündemde olduğunu belirtti. Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin de böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Toplantının ardından şarkılar söyleyen kadın muhtarlar oyun havaları ile de karşılıklı göbek atarak seçim yorgunluğunu attılar.

Toplantıya Konyaaltı Uluç Mahallesi Muhtarı Hülya Bozkurt, Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Gonca Ilgın, Akkuyu Mahallesi Muhtarı Gürnur Amca, Göksu Mahalle Muhtarı Gülten Yurtlak, Yıldız Mahallesi Muhtarı Sema Ebiloğlu, Demircikara Mahalle Muhtarı Müge Kutlay Kaya, Demircikara Önceki Dönem Mahalle Muhtarı Ayşe Saraç, Kemer Aslanbucak Mahalle Muhtarı Pınar Balaman, Hurma Mahallesi Muhtarı Canan Aydın, Arapsuyu Mahallesi Muhtarı Fatma Gül Şahin, Yeşilbahçe Mahalle Muhtarı Mehtap Gökçe, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Gülay Eser ile Antalya'nın ilk kadın muhtarı Muazzez Kaval katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Kadın Muhtarlar Kemer'de Buluştu - Son Dakika

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