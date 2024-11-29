Aras Elektrik'ten Kars'a Hızlı Enerji - Son Dakika
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Aras Elektrik'ten Kars'a Hızlı Enerji

Aras Elektrik\'ten Kars\'a Hızlı Enerji

Aras Elektrik, arıza giderme süresini 3,5 saatten 1 saate indirerek müşteri memnuniyetini artırdı.

29.11.2024 13:21
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Aras Elektrik, Kars'ta arıza giderme süresini ortalama 3,5 saatten 1 saate indirerek yüzde 71'lik iyileşme oranı sağladı.

Kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti için çalışmalarına devam eden Aras Elektrik, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özel sektöre devredildiği 2013 yılından bu yana faaliyetlerini aralıksız sürdüren şirket, bu güne kadar olan dönemde toplam 1.845 Milyar TL'lik yatırım yaparak arıza giderme sürelerinde ciddi bir iyileşme sağladı.

"Yüzde 71'lik iyileşme sağladık"

Çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini aktaran Kars İl Koordinatörü Zafer Demir, "Devirden bu yana şebeke altyapısında, enerji nakil hatlarında, aydınlatma çalışmalarında, arıza giderme sürelerinde ve diğer birçok konuda sürekli iyileştirmeler sağladık. Yaptığımız yatırımlarla her geçen yıl arıza giderme sürelerimizi büyük oranda iyileştirdik. Özelleşmenin ilk yıllarında Kars ilimizde arıza giderme süremiz 3,5 saat iken şimdi 1 saate indirmeyi başardık. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereğince, enerjinin, kentsel ve kentaltı dağıtım bölgesinde 24 saat içerisinde, kırsal dağıtım bölgesinde de 48 saat içerisinde bağlanması gerekirken, biz bunu Kars ilimizde 1 saat gibi çok kısa bir süreye indirdik" dedi.

"Müşteri memnuniyetinde 3. olduk"

Yapılan yatırımlarla müşteri memnuniyetinde de ciddi bir ivme yakaladıklarını belirten Demir, "TEDAŞ tarafından yaptırılan ALO 186 Çağrı Merkezi Memnuniyet Anketi sonuçlarına göre 2024 Mayıs ayı memnuniyeti en yüksek 3 il arasında Kars ilimiz yer alıyor. Türkiye ortalama endeksi 56,4 olan Elektrik Dağıtım Şirketleri Çağrı Merkezi Memnuniyeti araştırmasında 76,5 oranla 3. olan şehrimizde, çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz."

"Şehrimiz Işıl Işıl"

Şehri her daim güvenli, modern ve canlı tuttuklarını belirten Demir: "Aras Elektrik olarak, her geçen gün daha güvenli, modern ve sürdürülebilir bir şehir inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Kars'taki 41.027 adet sokak lambamızla kenti aydınlatıyor, yatırımlarımızla insanların hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu sayede geceyi aydınlık, güvenli ve erişilebilir hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kışa Hazırız"

Müşterilerin kış günü enerjisiz kalmaması adına tüm hazırlıklarını tamamladıklarına değinen Sistem İşletme Müdürü Abdulsamet Aydın, "Ülkemizin en zor ve sert hava koşullarının yaşandığı bir bölgede hizmet veriyoruz. Özellikle kar yağışı öncesi herhangi bir enerji sorununun ve olası arızaların yaşanmaması için trafo merkezlerinin ve havai hatların yatırım, bakım ve onarım çalışmaları ile kışın kullanılacak araçların bakımlarını yaptık. Aras Elektrik olarak kışa hazırız." dedi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aras Elektrik'ten Kars'a Hızlı Enerji - Son Dakika

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