Ardahan İl Özel İdaresi sezonu açtı - Son Dakika
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Ardahan İl Özel İdaresi sezonu açtı

17.05.2022 09:11
Ardahan İl Özel İdaresi sezonu açtı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Özel İdaresi'nin Asfalt Plenti, Kilit Parke ve Bims Üretim Tesisinde İncelemelerde Bulundu.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Özel İdaresi'nin Asfalt Plenti, Kilit Parke ve Bims Üretim Tesisinde İncelemelerde Bulundu.

Vali Hüseyin Öner, 2022 iş sezonunun başlaması nedeniyle İl Özel İdaresi'nin asfalt, kilit parke ve bims üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Tesislerin bulunduğu kampüs alanında inceleme ve denetim yapan Vali Öner, Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Turan Yıldız'dan, asfalt üretim tesisi, kilit parke taşı üretim tesisi ve bims üretim tesislerinin durumu, çalışma kapasitesi ve üretilen malzemelerin miktarı ile çalışma takvimi hakkında bilgi aldı.

Vali Öner, sezonun verimli geçmesi için, hem personelin, hem araçların, hem de kaynakların verimli kullanılması yönünde talimatlarda bulundu. - ARDAHAN

Ardahan İl Özel İdaresi sezonu açtı
Ardahan İl Özel İdaresi sezonu açtı
Ardahan İl Özel İdaresi sezonu açtı
Ardahan İl Özel İdaresi sezonu açtı
Ardahan İl Özel İdaresi sezonu açtı
Ardahan İl Özel İdaresi sezonu açtı

YORUMLAR
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Turan Yıldız, İnceleme, Ardahan, Kampüs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ardahan İl Özel İdaresi sezonu açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan İl Özel İdaresi sezonu açtı - Son Dakika
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