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Ardahanlı ve Uslu'dan İHA'ya ziyaret

Diyanet Sen İl Başkanı Nurullah Ardahanlı ve Aziziye Belediye Başkan Aday Adayı Osman Uslu İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ardahanlı ve Uslu\'dan İHA\'ya ziyaret
16.12.2023 - 15:45,
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Diyanet Sen İl Başkanı Nurullah Ardahanlı ve Aziziye Belediye Başkan Aday Adayı Osman Uslu İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile bir süre sohbet eden Ak Parti Aziziye Belediye Başkan Aday Adayı Osman Uslu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda; Dadaşlara hizmet etmek, şehrimizin tüm kadim değerlerini ihya edip geleceğe taşırken, aynı zamanda Aziziye'yi modern ve yaşanabilir bir kent haline getirme idealimizi gerçekleştirmek üzere bu kutlu kervana dahil olduk" dedi.

Ziyaretin ardından Diyanet Sen İl Başkanı Nurullah Ardahanlı Bölge Müdürü Türkez'e fincan hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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