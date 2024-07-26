UĞUR İSTANBULLU
(ARTVİN) -Arhavili balıkçıların denize açıldığı sırada ölü olarak buldukları dalgıç kıyafetli kişinin kimlik tespiti yapıldı. Söz konusu kişinin dün gece kaybolan Ruknettin Toraman (42) olduğu anlaşıldı.
Dün Arhavi açıklarında bir ceset bulundu. Arhavili balıkçıların denize açıldığı sırada fark ettikleri cesedi sahil güvenlik ekiplerine bildirilmesi sonrasında bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri denizden çıkardı. Kimlik tespiti yapılan cesedin dün gece kaybolan Ruknettin Toraman (42) olduğu anlaşıldı.
Yaşanan olay hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Yerel › Arhavi'de Denizde Ölü Bulunan Kişinin Kimliği Tespit Edildi - Son Dakika
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