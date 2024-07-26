Arhavi'de Denizde Ölü Bulunan Kişinin Kimliği Tespit Edildi - Son Dakika
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Arhavi'de Denizde Ölü Bulunan Kişinin Kimliği Tespit Edildi

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Arhavi açıklarında balıkçılar tarafından denizde ölü olarak bulunan dalgıç kıyafetli kişinin kimliği tespit edildi. Cesedin, dün gece kaybolan Ruknettin Toraman olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

26.07.2024 13:52
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) -Arhavili balıkçıların denize açıldığı sırada ölü olarak buldukları  dalgıç kıyafetli kişinin kimlik tespiti yapıldı. Söz konusu kişinin dün gece kaybolan Ruknettin Toraman (42) olduğu anlaşıldı.

Dün Arhavi açıklarında bir ceset bulundu. Arhavili balıkçıların denize açıldığı sırada fark ettikleri cesedi sahil güvenlik ekiplerine bildirilmesi sonrasında bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri denizden çıkardı. Kimlik tespiti yapılan cesedin dün gece kaybolan Ruknettin Toraman (42) olduğu anlaşıldı.

Yaşanan olay hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Arhavi, Olay, Hukuk, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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