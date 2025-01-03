Arnavutköy'de İmansız Cami Krizi - Son Dakika
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Arnavutköy'de İmansız Cami Krizi

Arnavutköy'deki camide 7 aydır imam yok; cemaat kandilde namazı kendileri kıldırdı.

03.01.2025 20:04
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Arnavutköy'de camide imam krizi

7 aydır imamsız kalan cami cemaati kandil günü de namazı kendileri kıldırdı

İmamı olmayan camide cemaat sırayla namaz kıldırıyor

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki bir camide imamın iddiaya göre, 7 ay önce tayininin çıkmasının ardından cemaat imamsız kaldı. Dilekçe veren ve geri dönüş bekleyen cemaat, Regaip Kandili'nin olduğu gün de imamsız kalınca duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.

İddiaya göre, Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki Hz. Mevlana Camii imamının tayini çıkınca başka bir camide görev yapmaya başladı. Yaklaşık 7 ay önce camiden ayrılan imamın yerine başka biri atanmadı. Camii cemaati Arnavutköy İlçe Müftülüğü'ne dilekçe yazarak camilerinde imam atanması konusunda yardım istedi. Yaklaşık 7 aydır devam eden süreç 3 ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nde imamın gelmemesiyle daha da ateşlendi. Camii cemaati duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.

"Biz kendi imkanlarımızla para toplayıp kendimiz imam maaşı ödedik"

Duruma tepki gösteren Arif Maviş, "Ben 25 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Bu camiye 7 veya 8 aydır imam atanmadı. Müftülük imam atandığını söylüyor ama gelen imamlar bir gün geliyor sonra gelmiyor. Biz kendi imkanlarımızla para toplayıp kendimiz imam maaşı ödedik. İmamızın daha önceden vardı ama atandı ve yeni imam gelmedi. Burada namazı biz kendimiz kıldırıyoruz işin ehli olan veya olmayan kişiler namaz kıldırıyor. Burada hocamızın yaklaşık 80 öğrencisi vardı Kuran-ı Kerim dersleri veriyordu. Şuanda camiye gelen öğrenci yok" ifadelerini kullandı.

"Bizim sabrımız taştı artık kapıları açıyoruz imam bekliyoruz"

Yine camii cemaatinden olan Recep Söğütlü ise "3 aylara girdik biz bir imam gelsin bize sohbet versin isteriz. Bizim sabrımız taştı artık. Kapıları açıyoruz imam bekliyoruz imam gelmiyor. Kaç aydır bu şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu.

Arnavutköy Müftülüğü'nden edinilen bilgiye göre, imamın tayin olması nedeniyle kadro açıldığını, camiye imam olarak atanacak kişiler için sınav süreci olduğunu bu süreç içerisinde geçici görevlendirmeye farklı imam ve müezzinlerin camiye görevlendirildiğini ancak haftalık izin, yıllık izin, sağlık problemleri nedeniyle zaman zaman aksamaların yaşandığını, atama yapılmasıyla alakalı sürecin devam ettiğini belirtildi.

(BT-RU-BA-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arnavutköy'de İmansız Cami Krizi - Son Dakika

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