Arnavutköy'de Trafik Haftası Farkındalık Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Arnavutköy'de Trafik Haftası Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Arnavutköy\'de Trafik Haftası Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Arnavutköy Belediyesi ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte yanlış park yapan sürücüleri uyararak trafik bilincini artırdılar.

03.05.2025 12:01  Güncelleme: 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy Belediyesi ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri iş birliğiyle Trafik Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliğinde, yanlış park yapan sürücüler uyarıldı, çocukların sesi trafikte kurallara çağrı oldu.

Arnavutköy'de Trafik Haftasında anlamlı bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, Arnavutköy Belediyesi'nin desteğiyle ilçede trafik kurallarına dikkat çekmek amacıyla sahadaydı. Yanlış park edilen araçlara etiket yapıştıran öğrenciler, hem sürücüleri uyardı hem de trafik bilincine dikkat çekti. Hazırlanan etiketlerde "Yanlış park ettiyseniz bu etiket sizindir", "Hızını azalt, ömrünü uzat" ve "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" gibi mesajlara yer verildi.

"Farkındalık oluşturmak istedik"

Etkinliğe katılan Elçin Ebrar Çakır, "Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda okuyorum. Bu hafta trafik haftası olduğu için farkındalık oluşturmak istedik. Yaya geçidine park eden araçlara etiket yapıştırdık" ifadelerini kullandı. Bir diğer öğrenci Miray ise, "Hem eğitici etkinlikler yaptık hem de araçlara trafik mesajı içeren stickerlar yapıştırdık. Çünkü öncelik hayatın, öncelik yayanın" dedi.

"Kurallara uymak sadece bireysel bir tercih değil, toplumsal bir sorumluluktur"

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da etkinliği yerinde takip etti. Başkan Candaroğlu, çocukların bu tür sosyal farkındalık çalışmalarında aktif rol almasının hem eğitim hem de toplumsal bilinç açısından çok kıymetli olduğunu belirterek, "Kurallara uymak sadece bireysel bir tercih değil, toplumsal bir sorumluluktur. Bu anlamlı haftada çocuklarımızla birlikte sahada olmak, yarının duyarlı bireylerini yetiştirme adına çok değerliydi" ifadelerini kullandı.

Arnavutköy Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleşen etkinlik, trafik güvenliğine dair toplumsal farkındalığı artırırken, çocukların katılımıyla daha etkili ve sürdürülebilir bir mesaj verilmiş oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Arnavutköy Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy, Trafik Haftası, Arnavutköy, trafik, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arnavutköy'de Trafik Haftası Farkındalık Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı
Zeynep Naz Sarıkaya’nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı Efe Şayık 82,8 kilometre... Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı! Efe Şayık 82,8 kilometre...
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz
Cemil Önal cinayetinde yeni detay Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş
1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi Taksim çağrısına tutuklama 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 20:34:54. #7.13#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Trafik Haftası Farkındalık Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.