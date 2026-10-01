Arpaçay Kaymakamı Güvenç ile Belediye Başkanı Elma ilçe pazarında esnafla buluştu

Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç ve Belediye Başkanı Zeki Elma, ilçe pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Arpaçay'da kurulan pazarda esnafı tek tek ziyaret eden Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç ve Belediye Başkanı Zeki Elma, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Ziyarette esnafın talep, öneri ve sorunları dinlenerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Güvenç ve Başkan Elma'ya ziyaret sırasında İlçe Emniyet Amiri de eşlik etti. Heyet, pazar alanında alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek onların görüş ve taleplerini aldı.

Pazar ziyaretinde vatandaşların günlük yaşamda karşılaştıkları konular hakkında görüşlerini dinleyen Güvenç ve Elma, ilçe halkıyla yakından ilgilendi. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette vatandaşlar da Kaymakam ve Belediye Başkanına çeşitli konularda taleplerini iletti.

Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç ve Belediye Başkanı Zeki Elma, ilçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelmenin önemine dikkat çekerek, vatandaşların talep ve önerilerinin çalışmalarında yol gösterici olduğunu ifade etti.