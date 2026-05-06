Artvin'de Yurttaş Sahaya Çıkan CHP'lilere Yakındı: "Bu Zamlarla Emekli 10 Yıl Sonra Dilenci Olur"

06.05.2026 11:58  Güncelleme: 12:53
Artvin'de CHP yöneticilerine ekonomik sıkıntılarını aktaran vatandaşlar, pazarda alışveriş yapamadıklarını ve BAĞ-KUR borçlarını ödeyemediklerini ifade ettiler. CHP'li yetkililer, bu sorunları dinleyerek çözüm için saha çalışmalarına devam ettiklerini vurguladılar.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de sahada çalışmalarını sürdüren CHP yöneticilerine yurttaşlar ekonomik sıkıntılarını dile getirdi. Bir yurttaş, "Pazarda alışveriş yapamıyorum, boş gidiyorum" derken, bir esnaf "BAĞ-KUR'u ödeyemiyorum, emekli olmadan öleceğim" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 4 Mayıs'ta "iktidar yürüyüşü" adı altında başlattığı saha çalışmaları Artvin'de de devam ediyor. Çalışmalara CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Asiye Ergül, Artvin Belediye Başkanı Bigehan Erdem ile partinin il yöneticileri katılıyor.

CHP heyetine temasları sırasında Artvinli bir vatandaş, "Bakın, pazarda alışveriş yapamıyorum, boş gidiyorum. Marketlerde ve pazar tezgahlarında ikinci kalite ve tezgah altı ürünleri alıyorum. Yalan söylüyorsam gözüm kör olsun" dedi.

CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan ile konuşan bir pazar esnafı ise, "Şu anda Artvin'de maden konusu var. Büyük şirketlere köylerimiz, meralarımız maden sahası olarak veriliyor. Ben buna şiddetle karşıyım. Bunların durdurulması lazım. İnsanların tarlası, merası neden maden sahası olsun? İş adamı para kazansın diye insanları mağdur etmenin anlamı yok" ifadelerini kullandı.

"Neden her şey bu kadar pahalı? "

Bir Artvinli, CHP PM Üyesi Asiye Ergül'e "Vatandaş ne yiyor, ne içiyor, onu sorun" dedi. Bunun üzerine Ergül, "Biz de bunu sormak için sahadayız. Neden her şey bu kadar pahalı? Emekli vatandaş aldığı parayla pazarda poşetini doldurabiliyor mu?" diye sordu. Vatandaş ise "Ne yazık ki dolduramıyoruz" dedi. Ergül de "Sandığa gidince doğru tercihi yaparak bu durumu değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Artvinli bir pazarcı, kendi yetiştirdiği marulu göstererek "40 liraya veriyorum ama yan tezgahta dışarıdan geldiği için 90 liradır. Maliyetler biraz daha ucuz olsa biz de daha düşük fiyata satarız" dedi.

"Emekli 10 yıl sonra dilenci olur"

CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, bir başka tezgahta çileğin fiyatını öğrendikten sonra, "Bu çilekten alsam emekli maaşım yetmez" dedi. Pazarcı ise "Taksit yaparız" diyerek espri yaptı.

Bir vatandaş da "Bağ-Kur'u ödeyemiyorum, emekli olmadan öleceğim" diyerek yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi.

İl Başkanı Atan, bir pazarcının kurbanlıkla ilgili serzenişini de dinledi. Pazarcı, "Artık kurbanda horoza ortak olacağız, herkes büyükbaşa ortak olamaz. O günler geçti. Emekli, enflasyonun üçte biri oranında zam alırsa 10 yıl sonra dilenci olur. Ben emekliyim ama çalışıyorum, çalışmazsam geçinemem" dedi.

Bir başka pazarcı ise gün boyunca sadece iki kilo kayısı satabildiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 13:17:40. #7.13#
