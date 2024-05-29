Heyelan Tehlikesi Borçka'da Vatandaşları Tedirgin Ediyor - Son Dakika
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Heyelan Tehlikesi Borçka'da Vatandaşları Tedirgin Ediyor

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Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Muratlı köyüne giden yolda meydana gelen heyelan tehlikesi, vatandaşları endişelendiriyor. Yolun yapılmaması ve bölgede kalıcı bir çalışma yapılmaması nedeniyle kayaların tehlike saçmaya devam ettiği belirtilirken, vatandaşlar yolun yapılması için birilerinin ölmesi mi gerektiğini sorguluyor.

29.05.2024 14:10
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Borçka ilçesi Muratlı köyüne giden yoldaki heyelan tehlikesi vatandaşları tedirgin ediyor. Seçim döneminde söz verilmesine rağmen yolun yapılmadığını belirten vatandaşlar "Yolun yapılması için illaki birilerinin ölmesi mi gerekiyor" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Artvin'in Borçka ilçesi Muratlı köyü yolunda mart ayında gerçekleşen heyelan sonucunda bölge temizlenerek trafiğe açılmıştı. Ancak bölgede kalıcı bir çalışmanın yapılmaması sebebiyle yamaç üzerindeki yumuşak toprak üzerinde bulunan kayalar tehlike saçmaya devam ederken, bölge sakinleri durumdan tedirgin olduklarını dile getirdi.

Muratlı'ya gidebilmek için yolu kullanan Zekeriya Balcı, "Bir çok kişiye söyledik ve hatta seçim döneminde buraya gelen siyasilere de söylendi ama 'yapılacak' diyerek aylardır bizi oyalıyorlar. Ne yapılacak bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var ki o da bu yolun yapılması gerekiyor, inanın burada şu an durmak bile tehlikeli her an taş düşebilir" dedi.

"Burada birilerinin ölmesi mi gerekiyor, bu yolun yapılması için"

Duruma tepki gösteren başka bir vatandaş şunları söyledi:

"Ben İzmit'ten bugün geldim ve şimdi de köye gidiyorum. Önceki geldiğimde görmüştüm yukarıdaki taşı. Burada illaki birilerinin ölmesi mi gerekiyor yolun yapılması için. Yukarıda bulunan taş çok tehlikeli o yüzden de altında durmadım ve sadece o taş değil yamaçta bulunan yine çok sayıda taş var ve toprak her an gelebilir. Aşağıdaki çay fabrikasını çok etkileyeceğini düşünmüyorum ama bu yolu kullanan herkesi etkileyecek çünkü burası ana yol ve insanlar geçiyor buradan."

Heyelan Tehlikesi Borçka\'da Vatandaşları Tedirgin Ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Heyelan Tehlikesi Borçka'da Vatandaşları Tedirgin Ediyor - Son Dakika

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