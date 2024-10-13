Aşık Veysel Anıtı Bursa'da Törenle Açıldı

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\'Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor

(İSTANBUL) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk halk müziğinin usta ismi Aşık Veysel'in hatırasını yaşatmak adına Yiğitler Aşık Veysel Parkı'na kazandırdığı anıtı törenle açtı. Başkan Mustafa Bozbey, "Aşık Veysel, bilge bir insandır. Onu iyi tanımalıyız" dedi.

Bursa'da kültürü ve sanatı kentin her köşesinde yaşatmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Yiğitler Aşık Veysel Parkı'na usta sanatçının hatırasını yaşatmak adına anıt kazandırdı. Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Aşık Veysel'in torunu Halil Süzer de katıldı.

Mustafa Bozbey, parkın çocuklar için yapıldığını belirterek onlardan parka sahip çıkmalarını istedi. Parkta devam eden çalışmaların yakında tamamlanacağını söyleyen Bozbey, hem kentsel dönüşümü hızlandıracaklarını hem de sosyal ve kültürel tesisler yapacaklarını ifade etti. Yiğitler Mahallesi'ne ve çevredeki mahallelere yapacakları yatırımlarla başta çocuklar olmak üzere herkesin gülümsemesini sağlayacaklarını dile getiren Bozbey, şunları söyledi:

"Aşık Veysel hem sanat hem de insani açıdan çok değerli bir isimdir. Saz ile insanı bütünleştiren değerli bir insandır. Aşık Veysel, bilge bir insandır. Onu iyi tanımalıyız. Çocukların Aşık Veysel'i öğrenmesi gerekir. Bize vermek istediği mesajları çok iyi anlamalıyız. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sanata, spora, kültüre sahip çıkan bir anlayıştayız. Bu heykele hem anarak hem de Aşık Veysel'i öğrenerek herkes sahip çıkacaktır. Yiğit Mahallesi'nin güzel insanlarına onun heykelini, bilgeliğini, aşıklığını ve sazından çıkan nağmeleri emanet ediyoruz. Hayırlı olsun."

Veysel'in torunu Halil Süzer, dedesinin vefatından önce son şiirinde "Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir, dostlar beni hatırlasın" dediğini hatırlattı. Türkiye'de ve dünyada Aşık Veysel'i çok fazla seven insan olduğunu belirten Süzer, Bozbey'in de Aşık Veysel'i sevdiğini bildiğini ifade ederek anıtın kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların adından Aşık Veysel anıtı izlenime açıldı.