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Aşık Veysel Sinop'ta Anıldı - Son Dakika
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Aşık Veysel Sinop'ta Anıldı

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, Sinop'ta düzenlenen programla vefatının 50. yılında anıldı. Programda konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve türküler dinlendi.

Aşık Veysel Sinop\'ta Anıldı
19.12.2023 - 20:10,  Güncelleme: 20:14
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Aşık Veysel Sinop'ta düzenlenen programla anıldı

SİNOP - Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, Sinop'ta düzenlenen programla anıldı.

Türk halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 50. yılında yurt genelinde anılmaya devam ediyor. Aşıklık geleneğinin en önemli temsilcisi olan Aşık Veysel, Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla yad edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, selamlama konuşmaları ile devam etti.

Açılış konuşmasını yapan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, "Çağların ötesinden bu güne kadar gönüllerde, hafızalarda, dillerde taşınan kültür değerlerimizin korunması ve yaşatılması halk ozanlarımızın etkisi oldukça büyüktür. Hayatını halkın içinde devam ettiren kültür mimarları ozanlar saz ve sözleriyle halkın sesi olmuşlardır. Aşık Veysel gönül gözüyle yazdığı şiirleriyle halkın duygularına, hüznüne, sevgisine onların diliyle ve Anadolu insanına has duyarlılıkta tercüman olmuştur. Cumhuriyetimizin doğum sancısını çeken Sivas şehrimizde boy verip Türk halkını bağrına basan ozanımız, döneminde Anadolu insanının aynası gibidir. Çilekeş, vefalı, irfan sahibi aslında anlattığı bizim hikayemizdir" dedi.

Programda konuşan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Aşık Veysel'in kültürümüze yaptığı büyük katkıya dikkat çekti. Vali Özarslan, "Aşık Veysel'in yaşamı ve bizlere bırakmış olduğu eserleri Anadolu kültürümüzün en önemli parçasını oluşturmaktadır. Bizim kültürümüz, bizim medeniyetimiz her şeyden önce aşk ve sevgi medeniyetidir. Bu sevgi ve aşk, bu toprakların özünde, mayasında ve harcından bulunmaktadır. Bu maya ile yolculuk yapmaya devam ediyoruz. O bir halk şairi, bir halk ozanı olarak gönüllerimize hitap eden şiirleriyle, kendine özgü müzik anlayışıyla buram buram his kokan eserleriyle yüreklerimizde yer edindi. O eserlerinde sadece kendi yaşamını değil, aynı zamanda Anadolu'nun zorlu koşullarında yaşayan bizlerin duygularını, hayat mücadelesini ve umutlarını da yansıttı. O insanların birbirine olan sevgisini vurgulayan toplumsal sorunlara duyarlılık gösteren ve doğayla da uyum içinde bir yaşamı savunan bir anlayışa sahipti. 'Benim sadık yarim kara topraktır' derken bunu ifade etmek istiyordu. Bu sebeple onun eserlerinde en çok sevgi, doğa, insanlık ve adalet temalarının işlediğini görüyoruz. Aşık Veysel'in sanatı, yaşadığı dönemi ve coğrafyanın zenginliğini yansıtırken aynı zamanda tüm dünyaya örnek olacak evrensel bir anlam taşıyor, insanlığın ortak duygularını anlamamıza olanak sağlıyordu" diye konuştu.

Vali Özarslan'ın konuşmasının ardından panele geçildi. Programın moderatörü Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Adem Orakçı, Aşık Veysel'in 'Dostlar Beni Hatırlasın' şiirini seslendirdi. Şiir, salonda duygu anlar yaşattı. Ardından Sinop Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi'nden Doç. Dr. Tuğrul Balaban ve Doç. Dr. Songül Çek, Aşıklık Geleneği ve Aşık Veysel'in hayatını anlatan sunumlarını gerçekleştirdi. Program, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aşık Veysel türküleri müzik dinletisi ile sona erdi.

Programa Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
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