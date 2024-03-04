Ata Kültür Cafe, Atatürk Mahallesi'nde yeni şubesiyle hizmete başlıyor

AK Parti'den İstanbul araştırması! Bıçak sırtı 4 ilçe el değiştirebilir

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti tarafından yapılan araştırmalarda İstanbul'da yarışın halen kafa kafaya olduğu belirtildi. Üsküdar, Sancaktepe, Çekmeköy ve Beyoğlu'nda bıçak sırtı bir yarış olabileceği değerlendirilirken Üsküdar için "Gittikçe Kadıköy'leşiyor" yorumu yapıldı.