Ata Tohumlarını Ücretsiz Dağıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ata Tohumlarını Ücretsiz Dağıtıyor

Ata Tohumlarını Ücretsiz Dağıtıyor
29.06.2026 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

76 yaşındaki İsmail Öksüz, yerli tohumları korumak için fide yetiştirip dağıtıyor.

Bayburt'un Aslandede köyünde yaşayan 76 yaşındaki çiftçi İsmail Öksüz, 'memleket meselesi' olarak gördüğü ata tohumlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla küçük saksı viyollere fide dikerek, isteyen vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor. Yerli tohumlardan yetiştirdiği fidelerle üretimi teşvik eden Öksüz, ata tohumlarının yaygınlaşması için örnek olmaya çalışıyor.

Yarım asrı aşkın zamandır sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan Öksüz, depo olarak kullandığı küçük serasında viyollerde yetiştirdiği fidelerin bakımını titizlikle sürdürüyor. Üzerini kat kat örttüğü viyollerin sulamasını düzenli yapan, nem oranını sürekli kontrol eden Öksüz, mısır, domates, fasulye, biber ve bal kabağı gibi birçok ürünü ata tohumlarından yetiştiriyor. Organik üretim yapan Öksüz, elde ettiği ürünleri hem ailesinin tüketimine sunuyor hem de satarak ata tohumlarının daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlıyor. Öksüz, asıl amacının yerli tohumu çoğaltmak olduğunu bildirdi.

Viyollerde yetiştirilen fidelerin köklerinin birbirine dolaşmadan, toprakla birlikte sağlıklı şekilde geliştiğini belirten Öksüz, bu yöntemin klasik yastık fidelere göre önemli avantajlar sunduğunu söyledi.

Ata tohumlarından yetiştirdiği fideleri çoğaltmak için torf ile yanmış çiftlik gübresini karıştırarak özel bir harç hazırladığını anlatan Öksüz, "Bu seramızı depo olarak kullanıyoruz. Diğer seralarda yastık fideleri yaptım. Burada ise viyol fide örneğini göstermek istedim. Mart ayının 15'inde yerli, ata tohumlarını viyollere ektik. Bir torba torfa dört torba yanmış çiftlik gübresi katarak harcı hazırladık. Şu anda fidelerimiz hazır. İsteyen insanlara dağıtacağız. Viyolde yetişen fideler, toprağı ve köküyle birlikte dikildiği için daha sağlıklı oluyor. Amacımız ata tohumlarının devamını sağlamak" dedi.

"Maksadımız bildiklerimizi bizimle beraber mezara götürmemek"

Yaptığı çalışmayı 'teknik tarım' olarak adlandıran, edindiği tecrübeleri çevresindeki insanlara öğretmek için kolları sıvayan Öksüz, "İnsanlara bu yöntemi göstermek, nasıl yapıldığını öğretmek istiyoruz. Bildiklerimizi kendimizle birlikte mezara götürmek istemiyoruz. Ata tohumlarını yine viyollerde fide haline getirip isteyen vatandaşlara dağıtacağız, bir kısmını da kendimiz üretimde kullanacağız" diye konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Çiftçilik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ata Tohumlarını Ücretsiz Dağıtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da panaromik asansörde manzara izlerken düşen genç adam hayatını kaybetti Antalya'da panaromik asansörde manzara izlerken düşen genç adam hayatını kaybetti
Eskişehir’de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu Eskişehir'de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu
Kadir İnanır’a veda Tören alanı şimdiden doldu Kadir İnanır'a veda! Tören alanı şimdiden doldu
Yeğeni ilk kez açıkladı İşte Kadir İnanır’ın vasiyeti Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti
Kadir İnanır’ın cenazesinde çarpıcı kare Kılıçdaroğlu’nun çelengi kapıda kaldı Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve 2 şüpheli adliyede Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve 2 şüpheli adliyede

09:38
İsrail, Hizbullah’ın 200 metrelik dev yer altı tünelini imha etti
İsrail, Hizbullah'ın 200 metrelik dev yer altı tünelini imha etti
09:34
“Şarkı söyleyeyim“ deyip acılı annenin sözünü kesen Gökhan Güney’e tepki yağıyor
"Şarkı söyleyeyim" deyip acılı annenin sözünü kesen Gökhan Güney'e tepki yağıyor
09:04
KYK yurtlarında neler oluyor Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü
KYK yurtlarında neler oluyor? Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü
08:58
Bangladeş’teki kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 712’ye yükseldi
Bangladeş'teki kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 712'ye yükseldi
08:50
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
07:14
Milyonlarca emekli zam bekliyor AK Parti sokağın sesine kulak verdi
Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 09:54:53. #7.12#
SON DAKİKA: Ata Tohumlarını Ücretsiz Dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.