Atakum'a Yeni Kent Lokantası ve Kasap Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atakum'a Yeni Kent Lokantası ve Kasap Geliyor

Atakum\'a Yeni Kent Lokantası ve Kasap Geliyor

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Ramazan ayından sonra açılacak yeni 'kent lokantası' ve 'kent kasabı' ile halkın sağlıklı gıda ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayacaklarını duyurdu.

12.03.2025 13:35  Güncelleme: 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum Belediye Başkan Serhat Türkel, yeni 'kent lokantası' ile 'kent kasabı' Ramazan ayından sonra hizmete açacaklarını söyledi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, 2024 Aralık ayında Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde hizmete açtığı Kent Lokantası Matasyon'un ardından yeni şube ve kent kasap için çalışma başlatmıştı. Cumhuriyet Mahallesi 65. Sokak'ta bulunan Down Park'ta yoğun mesai harcayan ekipler, çalışmalarında sona yaklaştı. Alanda bulunan restoran, aralıksız sürdürülen tadilat çalışmalarıyla yepyeni bir görünüme kavuşturuldu. Park donanımları, onarım ve boyama işlemlerinin ardından kullanıma hazır hale getirildi. Çalışmalarına son hız devam eden Atakum Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, yeni kent lokantası ile kent kasabın tabelalarını özenle yerleştirdi.

"En kısa sürede hizmete açılacak"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, halk odaklı çalışmalara ara vermeden devam edeceğini belirterek, "Atakum'a, kent lokantaları kazandıracağımızın sözünü vermiştik. İlkini, Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde açtık. İkincisini, Ramazan ayından sonra en kısa süre içerisinde hizmete açacağız. Halkımızın sağlıklı et ve et ürünlerine uygun fiyatla ulaşabilmesi için de kent kasabı eş zamanlı olarak vatandaşlarımızla buluşturacağız. Halkımız istedi, biz yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Ekonomik olarak yaşadığımız zorlu süreçte, önemli bir ihtiyaca cevap olacak. Bunları Atakum geneline yaymak için canla başla çalışıyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kent Lokantası, Serhat Türkel, samsun, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atakum'a Yeni Kent Lokantası ve Kasap Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gurbetçiler bunu yapmadan Türkiye’den ayrılamayacak Gurbetçiler bunu yapmadan Türkiye'den ayrılamayacak
İddianame hazır Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor İddianame hazır! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm
Eşi Sevcan’ı satırla öldüren cani hasta çıktı Eşi Sevcan'ı satırla öldüren cani hasta çıktı
Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı TBMM’den taksicileri daha da koruyacak düzenleme Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme
Hiç düşünmeden reddetti Arda Turan’a Avrupa’dan sürpriz teklif Hiç düşünmeden reddetti! Arda Turan'a Avrupa'dan sürpriz teklif
Evinin önünde kanlar içinde bulundu Bursa’da esrarengiz ölüm Evinin önünde kanlar içinde bulundu! Bursa'da esrarengiz ölüm
Ukrayna’nın ardından Kosova da NATO’nun kapısını çaldı Ukrayna'nın ardından Kosova da NATO'nun kapısını çaldı
Mardin’de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin hayatını kaybetti Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin hayatını kaybetti
Trump’tan Kanada’ya misilleme gecikmedi Yeni gümrük vergisi yüzde 50’yi bulacak Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak
Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı
Fatih Tekke ne diyeceğini bilemedi Şenol Güneş’ten imza törenine damga vuran espri Fatih Tekke ne diyeceğini bilemedi! Şenol Güneş'ten imza törenine damga vuran espri

13:28 Gurbetçiler bunu yapmadan Türkiye’den ayrılamayacak Gurbetçiler bunu yapmadan Türkiye'den ayrılamayacak
13:22 İddianame hazır Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor İddianame hazır! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor
12:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm
12:50 Eşi Sevcan’ı satırla öldüren cani hasta çıktı Eşi Sevcan'ı satırla öldüren cani hasta çıktı
12:20 Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
19:09 Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı TBMM’den taksicileri daha da koruyacak düzenleme Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme
18:28 Hiç düşünmeden reddetti Arda Turan’a Avrupa’dan sürpriz teklif Hiç düşünmeden reddetti! Arda Turan'a Avrupa'dan sürpriz teklif
18:25 Evinin önünde kanlar içinde bulundu Bursa’da esrarengiz ölüm Evinin önünde kanlar içinde bulundu! Bursa'da esrarengiz ölüm
18:16 Ukrayna’nın ardından Kosova da NATO’nun kapısını çaldı Ukrayna'nın ardından Kosova da NATO'nun kapısını çaldı
18:01 Mardin’de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin hayatını kaybetti Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin hayatını kaybetti
17:51 Trump’tan Kanada’ya misilleme gecikmedi Yeni gümrük vergisi yüzde 50’yi bulacak Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak
17:31 Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı
17:25 Fatih Tekke ne diyeceğini bilemedi Şenol Güneş’ten imza törenine damga vuran espri Fatih Tekke ne diyeceğini bilemedi! Şenol Güneş'ten imza törenine damga vuran espri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 13:43:41. #7.11#
SON DAKİKA: Atakum'a Yeni Kent Lokantası ve Kasap Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.