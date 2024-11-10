Atatürk, Bandırma\'da Anıldı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde düzenlenen törenler ile anıldı.

Anma programı 10 Kasım sabah saat 09: 00 da başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk heykeline çelenklerinin sunulmasından sonra saatler 09: 05'i gösterdiğinde hayat durdu ve tüm yurtta olduğu gibi Bandırma halkıda atanın huzurunda 2 dakika saygı duruşunda bulundu.

Akabinde İstiklal Marşı okundu. Anma töreninde günün anlam ve önemine belirten konuşmayı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Resul Yavuz, Atatürk ve Cumhuriyet' adlı konuşmasını gerçekleştirdi. Törene Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Esat Çetin, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, siyasi parti temsilcileri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Meyda'nında gerçekleşen anma töreninin ardından Bandırma Barış Manço Kültür Merkezinde, Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerin hazırladıkları şiir ve koro müzik dinlesiti ile devam etti. - BALIKESİR