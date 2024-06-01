Atatürk Üniversitesi 36 Lisans Programında TYÇ Logosu Kullanacak - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi 36 Lisans Programında TYÇ Logosu Kullanacak

Atatürk Üniversitesi 36 Lisans Programında TYÇ Logosu Kullanacak

Atatürk Üniversitesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunu 36 lisans programında kullanma hakkını elde etti. Bu sayede, diplomalarında TYÇ logosu taşıyacak olan öğrencilerin yükseköğretim ve üst ortaöğretim ile staj yeterlilikleri ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımları otomatik olarak tanınacak. Bu durum, mezun olan öğrencilerin yurt dışında daha hızlı tanınmasını ve istihdam edilme imkanlarının artmasını sağlayacak.

01.06.2024 12:00
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Atatürk Üniversitesinin 36 lisans programı, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunu kullanmaya hak kazandı.

Önceki yıllarda, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunu diplomalarında kullanmaya hak kazanan Mühendislik Fakültesi Makine, Kimya ve İnşaat Mühendisliği programlarının ardından, önemli bir atılım yaparak 36 lisans programında daha TYÇ logosu kullanma hakkını elde eden Atatürk Üniversitesinde, programların yeterlilikleri TYÇ veri tabanına yerleştirildi.

Artık diplomalarında TYÇ logosunu taşıyacak olan 36 lisans programında TYÇ logosu; yükseköğretim ve üst ortaöğretim ile staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı olarak otomatik tanınmasını sağlayacak.

Avrupa Birliğinde mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin direktif gereği, öğrencilerin mezun olduktan sonra yurt dışında mesleklerini icra etmelerini ya da istihdam olmalarına imkan verecek bu logo ayrıca, Lizbon Antlaşması gereği akademik yeterliliklerin Avrupa'da ve Avrupa dışında da tanınmasını sağlayacak.

Bu programlardan mezun olan öğrencilerin diplomalarının yurt dışında daha hızlı tanınacağını ve istihdam edilme imkanlarının artacağını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kazanılan bu haklarla birlikte yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde de kolaylık sağlanacağını ifade etti.

"Kazanılan Yetkinlik, Üniversitemizde Uluslararası Standartlarda Eğitim Verildiğinin En Önemli Nişanesidir"

Rektör Çomaklı: "Belirlenen yükseköğretim programlarının öğrenme kazanımları kalite güvencesi altına alındı ve YÖKAK tarafından onaylanarak Yükseköğretim Kuruluna sunuldu. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında sürdürdüğümüz çalışmaların olumlu olarak neticelenmesinden ve 36 lisans programının TYÇ logosu kullanma hakkını elde etmesinden dolayı oldukça mutluyuz. Kazanılan unvan, üniversitemizde uluslararası standartlarda eğitim verildiğinin en önemli nişanesidir. Üniversitelerin tüm programlarının bu yeterliliğe sahip olması önem arz etmektedir. Bu işin mimarı olan Kalite Koordinatörlüğü, Önlisans ve Lisans Eğitim Koordinatörlüğü ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, üniversitemizin uluslararasılaşmasına hız kazandıracak bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

TYÇ'nin Önemi ve Taşıdığı Anlam Nedir?

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ); Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dahil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesidir.

TYÇ Kurulunun Yapısı

TYÇ Kurulu, ilgili tüm teknik çalışmaları yürütmek ve yeterliliklerin kalite güvencesini sağlamak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonluğunda Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere işçi ve işveren sendikaları, meslek örgütleri ve ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşuyor.

TYÇ, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan, ilk, orta ve yükseköğretim dahil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesini ifade ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi 36 Lisans Programında TYÇ Logosu Kullanacak - Son Dakika

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