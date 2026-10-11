Avukat Serdar Solak, Kocaeli Barosu başkanlığını 918 oyla kazandı

Kocaeli Barosunun 39. Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimde Avukat Serdar Solak, 918 oy alarak baronun yeni başkanı oldu.

Kocaeli Adliyesi'nde yapılan seçimde başkanlık için 4 aday yarıştı. Saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. 14 sandıkta yapılan sayım sonucunda Serdar Solak 918 oy alırken, Gülhanım Kara 774, Başar Değer 556, Mehmet Emre Kalaycı ise 204 oy aldı. 76 oy geçersiz sayılırken, 14 oy ise boş çıktı.

Seçimlerin ardından açıklama yapan mevcut başkan Caner Karakadılar, Solak'ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Seçim sürecinin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini belirten Karakadılar, başkanlık ve kurul üyelikleri için aday olan meslektaşlarına teşekkür etti. Baro başkanlığını bir bayrak yarışı olarak nitelendiren Karakadılar, kurumun geçmişten gelen birikiminin yeni dönemde de sürdürüleceğine inandığını ifade etti. Karadılar, "Kendisini tebrik ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Serdar Bey'in de bu bayrağı alıp daha yukarı taşıyacağına, tıpkı önceki başkanların yaptığı gibi bir üst seviyeye taşıyacağına dair inancımız tamdır. Kocaeli Barosu her ferdiyle birlikte başkanın, yönetimin ve kurulların arkasındadır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan yeni başkan Serdar Solak ise, baronun yeni dönemde de hukukun üstünlüğü, adalet ve mesleki dayanışma doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.