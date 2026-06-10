Ayancık Motor İskelesi Onarılıyor - Son Dakika
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Ayancık Motor İskelesi Onarılıyor

Ayancık Motor İskelesi Onarılıyor
10.06.2026 13:07
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Nazım Maviş, Ayancık motor iskelesinin onarım ve uzatılması ihalesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Ayancık motor iskelesinin onarım ve uzatılmasına yönelik ihalenin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bugün gerçekleştirildiğini duyurdu.

İhalenin tamamlanmasının ardından yüklenici firma tarafından gerekli hazırlıkların yapılarak çalışmaların kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

Proje kapsamında mevcut iskelede onarım çalışmaları yapılırken, iskelenin uzatılmasıyla birlikte hizmet kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Ayancık motor iskelesi daha güvenli ve daha kullanışlı bir yapıya kavuşacak.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, ihalenin ilçe için önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Ayancık motor iskelemizin onarım ve uzatılmasına ilişkin ihale bugün gerçekleştirildi. İlçemizin ulaşım ve kıyı altyapısına katkı sağlayacak projenin Ayancık'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayancık Motor İskelesi Onarılıyor - Son Dakika

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