Aydeniz Et'in Ürünlerinde Skandal! - Son Dakika
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Yerel

Aydeniz Et'in Ürünlerinde Skandal!

Aydeniz Et\'in Ürünlerinde Skandal!

Tarım Bakanlığı, Aydeniz Et'in ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti bulunduğunu açıkladı.

02.10.2024 19:46
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünleri listesini açıkladı. Listede yer alan Balıkesir faaliyet gösteren Aydeniz Et Entegre'nin ürünlerinin içinde tek tırnaklı hayvan eti olduğu tespit edildi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki büyük tesislerinde kesim yaparak Türkiye genelinde satış yapan Aydeniz Et'in yapılan kontrollerinde tek tırnaklı hayvana rastlandığı bildirildi. Bakanlığın yaptığı araştırmalarda üretilen ürünlerin içerisinde hem tek tırnaklı hayvan eti ve tek tırnaklı hayvan sakatatı olduğu tespit edildi. Firma tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, sıkıntının bağırsaktan kaynaklı olduğu öğrenildi. Ayrıca Aydeniz Et, her hafta Perşembe günleri halk günü yaparak vatandaşlara 300-400 TL'den kıyma, sucuk ve adana kebap ürünleri satışa sunuyordu. Çıkan bilgiden sonra firmanın bu kampanyaya devam edip etmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydeniz Et'in Ürünlerinde Skandal! - Son Dakika

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