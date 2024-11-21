Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Ilıdağ Mahallesi\'ne Yeni Yollar

Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Köşk'ün Ilıdağ mahallesi halkının imece usulü açtığı yolları parke taşı döşeyerek köy halkının hayatını kolaylaştırdı. Yolların kilit parke taşı döşenmesiyle vatandaşların yük hayvanlarına olan ihtiyaçları ortadan kalkarken önceden sadece arazi araçlarının kullanabildiği yollarda şimdi her türlü araç ile ulaşım imkanı sağlandı. Yapılan çalışma ile hem hayvanların hem de Ilıdağ halkının tarımsal üretimde ciddi bir meşakkatten kurtulduğunu dile getiren Ilıdağ Mahalle Muhtarı Ali İhsan Bayram, hayatlarını kolaylaştıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın'ın en büyük köylerinden biri olan ve zeytin ve incir üretiminde ilde önemli bir yere sahip kırsal Ilıdağ Mahallesi'nde köylülerin tarımsal üretimde yaşadıkları sıkıntıların önemli bir kısmı Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüldü. Sarp arazi yapısı nedeniyle hasat sezonlarında yol olmadığı için ürünlerini yük hayvanları ile taşımak zorunda kalan köylüler, yapılan yolları sayesinde teknolojiye ayak uydurabildi.

2024 Yerel seçimleri öncesi Ilıdağ mahallesini ziyaret ederek mahalle halkının sorunlarını dinleyen Başkan Çerçioğlu, seçimlerin ardından kendisine iletilen yol sorunuyla ilgili hemen harekete geçti. Ilıdağ Muhtarı Ali İhsan Bayram ile yapılan fizibilite çalışmalarının ardından sadece arazili araçların kullanabildiği Çövür, her yağışta bozulan Bombaklar, Çamlık ve İncirlik bölgesindeki yollarda çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri önce yolları düzeltip ardından zemim çalışması yaparak yolların dik ve tehlikeli olan bölgelerinde parke taşı döşemesi gerçekleştirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını tamamlaması ile köylüler 21. Asırda yük hayvanları ile tarım yapmaktan kurtuldu.

"Hayatımız kolaylaştı"

Aydın'ın en kalabalık ve en eski köylerinden biri olan Ilıdağ Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığını ve ilde üretilen incir ve zeytinin önemli bir kısmının Ilıdağlılar tarafından üretildiğini belirten Köy Muhtarı Ali İhsan Bayram, "Köyümüz halkı yılın 12 ayı çalışıp üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışır. Arazinin engebeli olması nedeniyle kendi imkanlarımızla açtığımız yolları kullanamıyorduk. Arazili taşıtlar bile en küçük yağışın ardından yollarda seyredemiyordu. Yaşadığımız sorunu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ilettik. Sağolsun yardımcı oldu. Köyümüzü 21. asırda halen at, eşek ve katırlarla yük taşımaktan kurtardı" diye konuştu.

Yolu kullanan vatandaşların hayır duasını alan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden mahalle halkı, "Araç yolu uygun olmadığı için eskiden hayvanlarla bahçeye ulaşmak için yaklaşık 1 saat yol gitmek zorunda kalıyorduk. Bir saat gidiş bir saat de dönüşü hesaplarsak iş günümüzün önemli bir kısmı yolda geçiyordu. Bunun üzerine bir de hasat ettiğimiz ürünleri yük hayvanlarının sırtında taşımak hem ciddi bir meşakkat hem de girdi maliyeti arttıran önemli bir unsurdu. Artık her türlü araçla bahçemize gidip daha az masrafla ürünlerimizi taşıyabiliyoruz" diyerek hayatlarını kolaylaştıran Aydın Büyüjkşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler. - AYDIN