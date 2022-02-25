Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle doğal gaz hatları yaygınlaşıyor - Son Dakika

Hava kirliliğine sebep olan zararlı gaz ve partiküllerin doğada yayılmasına engel olmasını sağlayan doğal gaz kullanımının Aydın genelinde yaygınlaştırılması için Aydın Büyükşehir Belediyesi ile doğalgaz firması işbirliğiyle yapılan çalışmalar sürerken, Sultanhisar, Köşk ve Yenipazarlı vatandaşlar Ekim 2022 sonu itibari ile doğal gaz kullanmaya başlayabilecek.

Geçtiğimiz yıl startı verilen ve aşama kaydeden hat çalışmaları, bu yıl da genişletme yatırımlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla Sultanhisar, Köşk ve Yenipazar ilçelerinde Ekim 2022 sonu itibariyle gaz kullanımına başlayabilecek. Ayrıca Mart ayı itibariyle de Köşk- Dalama yolundan başlamak suretiyle hatların Köşk ilçe merkezine gelmesi planlanıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, özellikle kış aylarında kömür dumanı nedeniyle oluşan hava kirliliğin önüne geçmek adına, temiz enerji olan doğal gaz kullanımının önemli olduğuna dikkat çekti. Başkan Çerçioğlu yapılan yatırımlarla birlikte doğal gaz ulaşacak ilçelere hayırlı olmasını diledi. - AYDIN