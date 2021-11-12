Aydın'da 177 bin 497 öğrenci ara tatile giriyor - Son Dakika

Aydın il genelinde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki 177 bin 497 öğrenci ve 14 bin 740 öğretmen için ilk ara tatil bugün başlıyor.

Korona virüs salgını dolayısıyla eğitim ve öğretime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmiş, öğrenciler yaklaşık 1,5 yıl online eğitim görmüştü. Başlatılan aşılama çalışmalarının ardından 6 Eylül 2021'de yüz yüze eğitime tekrar başlayan öğrenciler için 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk ara tatili bugün çalan son ders zili ile başlayacak. Aydın'da 177 bin 497 öğrenci ve 14 bin 740 öğretmen bugün itibarıyla ara tatile başlarken, 22 Kasım Pazartesi ders başı yapacak. Ara tatil boyunca öğretmenler de idari izinli sayılacak ve mesleki gelişim eğitimleri uzaktan verilecek.

Birinci dönem 21 Ocak'ta sona erecek

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili 24 Ocak Pazartesi başlayıp, 4 Şubat Cuma tamamlanacak. İkinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan ve 15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 7 Şubat Pazartesi başlayıp, 17 Haziran Cuma günü sona erecek. - AYDIN