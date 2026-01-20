Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Acarlar-Şehir Hastanesi yolunda peyzaj düzenlemesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Acarlar- Şehir Hastanesi yolunda, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kapsamlı peyzaj çalışmaları sürdürülüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol, çevre ve peyzaj çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vatandaşların konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlaması amacıyla hayata geçirilen yol projesinin ardından çevre düzenleme çalışmalarına hız veren ekipler, yapımı tamamlanan Acarlar-Şehir Hastanesi yol güzergahı boyunca refüj boyama ve yeşil alan düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Yapılan peyzaj çalışmalarıyla yol hem estetik bir görünüme kavuşuyor hem de kent dokusuna uyumlu hale getiriliyor.

Tüm ilçelerde çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınımızın tüm ilçelerinde, kırsal mahalllelerden kent merkezlerine kadar çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hemşehrilerimizi hizmetlerimizle buluşturmayı, proje ve yatırımlarımızı Aydın'a kazandırmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN