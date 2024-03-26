Aydın\'da \'Gurbette Yalnız Değilsiniz\' İftar Programı Düzenlendi

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Aydın İl Gençlik ve Efeler İlçe Gençlik Koordinatörlüğü'nün organize ettiği 'Gurbette Yalnız Değilsiniz' İftar programları üniversiteli gençleri bir araya getirmeye devam ediyor.

Evliya Çelebi Camii'nde düzenlenen iftar programına İl Müftüsü Hasan Güneş, İl Sağlık Müdürü Dr. Esen Şenkul, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, gençler ve din görevlileri katıldı. İftar organizasyonda gençler, hem sohbet etti hem de manevi danışmanlar ve büyükleri ile vakit geçirdi. İftar programlarından çok memnun olduklarını dile getiren gençler, bizlere bu imkanları sunan herkese çok teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı.

Program teravih namazının beraberce kılınması ile sona erdi. - AYDIN