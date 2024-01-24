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Aydın'da Jandarma Ekipleri Traktör Sürücülerini Bilgilendirdi - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma Ekipleri Traktör Sürücülerini Bilgilendirdi

Aydın'ın Germencik ve Kuşadası ilçelerinde eğitim faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, 'ROPS ve Reflektör' konusunda 45 traktör sürücüsünü bilgilendirdi.

Aydın\'da Jandarma Ekipleri Traktör Sürücülerini Bilgilendirdi
24.01.2024 - 09:52,  Güncelleme: 09:55
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Aydın'ın Germencik ve Kuşadası ilçelerinde eğitim faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, 'ROPS ve Reflektör' konusunda 45 traktör sürücüsünü bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, traktör sürücülerine yönelik gerçekleştirilen "ROPS -Reflektör" eğitimleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Germencik ilçesi Çamköy Mahallesi ve Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde olmak üzere 45 traktör sürücüsüne trafik ve iş kazalarında devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı amaçlayan ROPS (Rollover Protection System) sistemi, traktörlerin gece, gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba ve tarım aletlerinin güvenli kullanımında dikkat edilmesi gereken konularında sürücülere bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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