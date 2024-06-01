Aydın'da LGS Sınavı İçin Trafik Ekipleri Görev Başında - Son Dakika
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Aydın'da LGS Sınavı İçin Trafik Ekipleri Görev Başında

Aydın\'da LGS Sınavı İçin Trafik Ekipleri Görev Başında

Aydın'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi trafik ekipleri, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı. Sınav günü 50 personelle görev yapacak olan ekipler, öğrencilerin sınava yetişmelerini sağlamak için trafik tedbirleri alacak. Ayrıca, öğrencilerin motivasyonunu bozmamak için korna çalınmaması çağrısı yapılacak.

01.06.2024 11:57
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Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da binlerce öğrenci LGS maratonunda ter dökerken, trafik ekipleri de öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için 50 personelle görev yapacak. Ayrıca öğrencilerin motivasyonunun bozulmaması için farkındalık çalışması da gerçekleştirecek olan ekipler "4 korna 1 doğruyu götürmesin" sloganıyla, sınav saatlerinde korna çalınmaması çağrısında bulundu.

Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje okulları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Anadolu Teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başlarken, Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla hazırlıklarını tamamladı. Merkez ilçe Efeler'de sınav merkezleri güzergahlarında trafik tedbirlerini tamamlayan ekipler, öğrencilerin en hızlı şekilde sınava yetişmelerini sağlamak amacıyla sınav günü 50 personelle görev yapacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınava geç kalan öğrencilerin sınava yetiştirilmesi için motorize trafik ekipleri de yoğun mesai harcayacak.

Trafik polislerinden "korna" çağrısı

Ayrıca Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öncesinde vatandaşların trafikte korna çalmayarak hassasiyetli olmaları çağrısında bulundu. Sınava girecek öğrencilerin motivasyonlarını bozmamak ve dikkatlerini dağıtmamak için '4 korna 1 doğruyu götürmesin' sloganıyla da vatandaşları bilgilendiren Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personelleri de broşür dağıtarak farkındalık oluşturacak. Trafikte çalınan korna ile öğrencilerin dikkatlerini dağıtılmaması gerektiğine dikkat çekilen farkındalık çalışmasında trafik polisleri, sürücüler ve vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da LGS Sınavı İçin Trafik Ekipleri Görev Başında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da LGS Sınavı İçin Trafik Ekipleri Görev Başında - Son Dakika
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