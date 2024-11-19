Aydın'da Trafik Eğitimi - Son Dakika
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Aydın'da Trafik Eğitimi

Aydın\'da Trafik Eğitimi

Jandarma, Aydın'da 273 öğrenci ve öğretmen ile servis şoförlerine trafik eğitimi veriyor.

19.11.2024 12:12
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Aydın'da jandarma ekipleri kent genelinde öğrenci, öğretmen ve servis şoförlerine yönelik eğitimlerini sürdürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Çine ilçesi Altınova ve Akçaova İlkokulu, Efeler ilçesi Kuyucular İlkokulu, Germencik ilçesi Hıdırbeyli İlkokulu, Karpuzlu ilçesi Çobanisa İlkokulu, Kuyucak ilçesi Kayran İlkokulu ve Ortaokulu, Nazilli ilçesi Mastavra ve Pirlibey İlköğretim ve Ortaokulunda toplam 273 öğrenci, 10 öğretmen ve 22 servis şoförüne yönelik eğitim düzenlendi. Eğitimde jandarma ekipleri; önce yaya eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında bilgilendirmelerde bulundu. Öte yandan asayiş ve trafik timleri tarafından okul çevresinde devriye faaliyeti gerçekleştirilerek şüpheli araç ve şahıslar sorgulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, Sağlık, trafik, Eğitim, Yerel, Son Dakika

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