Aydın Hastanesine Teşekkür Belgeleri

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Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde verdiği kaliteli sağlık hizmeti ile hastalarından tam puan alan sağlık çalışanları teşekkür belgeleriyle onurlandırıldı.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde hastalar tarafından Hasta Hakları ve CİMER gibi platformlarda teşekkür edilen sağlık çalışanları, özverili çalışmalarının karşılığını aldı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Devran Ertilav, Göğüs Hastalıkları Uzmanları Uz. Dr. İlknur Tunaboyu ile Uz. Dr. Nimet Demirtaş, Onkoloji Servisi Hemşiresi Eda Mert ve Evde Bakım Teknikeri Hüseyin Çallı, hastalarından gelen memnuniyet bildirimleri üzerine ödüllendirildi. Hastane yöneticileri sağlık çalışanlarına teşekkür belgeleri takdim ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN