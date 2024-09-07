Aydın\'ın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

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Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Kent Meydanı'nda tören düzenlendi.

Aydın'ın bağımsızlık tarihi olan 7 Eylül her yıl coşkuyla kutlanırken, bu yıl da kutlamalar Aydın Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. Aydın Valiiliği önündeki Atatürk büstüne çelenk konulması ile başlayan tören Kent Meydanı'nda devam etti. 3 pare top atışı ile başlayan törende konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin, milli mücadelede vatanlarını korumak için şehit düşen tüm şehitlere saygılarını sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Başkan Vekili Mersin; "İçlerindeki özgürlük ateşiyle kanını bu topraklar için feda eden Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Albay Şefik, Çete Ayşe gibi ölümsüz kahramanlarımızın gururlu ve başı dik torunlarıyız. 2 defa işgal edilip 2 defa milli kurtuluş mücadelesi veren ve özgürlüğünü düşmandan söküp alan tek şehirdir Aydın. Atalarımızla gurur duyuyor ve onları minnetle anıyoruz. Bizler bu şanlı destanın mirasçıları olarak bağımsızlığımızdan hiç bir zaman taviz vermedik ve asla taviz vermeyeceğiz. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık uğruna canını feda etmiş tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Efeler diyarı Aydın'ımızın kurtuluşunun 102. yılı kutlu olsun" dedi.

Konuşmasının ardından Mersin, bayrak çeken efelere şehir adına hediyelerini takdim etti. Düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında başarılı olarak dereceye giren öğrencilere de hediyeleri Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı bandosu tarafından verilen mini konserin ardından halk oyunları gösterisi büyük bir coşkuyla izlenirken, programın sonunda Vali Canbolat, Başkan Vekili Mersin ve protokol üyeleri Kent Meydanı'nda bulunan şehitlik abidesine karanfil bıraktı. - AYDIN