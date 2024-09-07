Aydın'ın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'ın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Aydın\'ın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Kent Meydanı'nda tören düzenlendi.

07.09.2024 11:56  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Kent Meydanı'nda tören düzenlendi.

Aydın'ın bağımsızlık tarihi olan 7 Eylül her yıl coşkuyla kutlanırken, bu yıl da kutlamalar Aydın Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. Aydın Valiiliği önündeki Atatürk büstüne çelenk konulması ile başlayan tören Kent Meydanı'nda devam etti. 3 pare top atışı ile başlayan törende konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin, milli mücadelede vatanlarını korumak için şehit düşen tüm şehitlere saygılarını sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Başkan Vekili Mersin; "İçlerindeki özgürlük ateşiyle kanını bu topraklar için feda eden Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Albay Şefik, Çete Ayşe gibi ölümsüz kahramanlarımızın gururlu ve başı dik torunlarıyız. 2 defa işgal edilip 2 defa milli kurtuluş mücadelesi veren ve özgürlüğünü düşmandan söküp alan tek şehirdir Aydın. Atalarımızla gurur duyuyor ve onları minnetle anıyoruz. Bizler bu şanlı destanın mirasçıları olarak bağımsızlığımızdan hiç bir zaman taviz vermedik ve asla taviz vermeyeceğiz. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık uğruna canını feda etmiş tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Efeler diyarı Aydın'ımızın kurtuluşunun 102. yılı kutlu olsun" dedi.

Konuşmasının ardından Mersin, bayrak çeken efelere şehir adına hediyelerini takdim etti. Düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında başarılı olarak dereceye giren öğrencilere de hediyeleri Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı bandosu tarafından verilen mini konserin ardından halk oyunları gösterisi büyük bir coşkuyla izlenirken, programın sonunda Vali Canbolat, Başkan Vekili Mersin ve protokol üyeleri Kent Meydanı'nda bulunan şehitlik abidesine karanfil bıraktı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Politika, Etkinlik, Yerel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'ın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 02:12:40. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'ın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement