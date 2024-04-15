Aydın Ticaret Odası Yönetimi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı\'na Nezaket Ziyaretinde Bulundu

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Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken ile AYTO Meclis Başkanı Coşkun Cerit ve yönetimi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Ülken ve beraberindeki heyet, göreve yeniden seçilen Çerçioğlu'nu tebrik etti. Daha yaşanabilir bir Aydın için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Çerçioğlu ise, "Kentimiz için ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için Ülken ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN