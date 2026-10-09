Aydın Valisi Varol, muhtarlarla mahalle ihtiyaç ve taleplerini değerlendirdi - Son Dakika
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Aydın Valisi Varol, muhtarlarla mahalle ihtiyaç ve taleplerini değerlendirdi

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Aydın Valisi Varol, muhtarlarla mahalle ihtiyaç ve taleplerini değerlendirdi
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, il genelindeki muhtarları makamında kabul ederek mahalle ihtiyaçları ve vatandaş taleplerini değerlendirdi. Varol, muhtarların kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki köprü rolüne dikkat çekerek iş birliği ve koordinasyonun önemini vurguladı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, il genelinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların taleplerini değerlendirdi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, il genelinde görev yapan muhtarları makamında kabul ederek mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede muhtarların kamu kurumları ile vatandaşlar arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğine dikkat çeken Vali Varol, yerel ihtiyaçların karşılanması ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde iş birliği ve koordinasyonun önemini vurguladı. Muhtarların mahallelerdeki ihtiyaçların tespit edilmesi ve vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlara iletilmesindeki rolüne değinilen görüşmede Vali Varol, muhtarlara çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: İHA
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