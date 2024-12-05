Ayten Koçer\'den Kadınlara Destek

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Yüzde 100 hibe desteğiyle terzi dükkanı açan Ayten Koçer ileriki zamanlarda ihtiyaç sahibi kadınlara istihdam sağlamayı hedefliyor.

Devletin verdiği destek sayesinde bir işletmesinin olduğunu belirten Ayten Koçer, "Allah devletimize zeval vermesin. Kendi işimin sahibi oldum. Kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum" şeklinde konuştu.

İleriki zamanlarda kendisine verilen destek ile başka kadınlara da destek olmak istediğini aktaran Koçer, "Hedefim ileriki zamanlarda ihtiyaç sahibi kadınlara istihdam sağlamak olacak. Valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Öte yandan Vali Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ile birlikte, terzi dükkanı açan Ayten Koçer'i işletmesinde ziyaret etti.

Devletin ilgili kurumları aracılığıyla pek çok alanda desteklerinin olduğunu belirten Vali Aydoğdu, verilen hibe desteğiyle kendi işletmesini kuran Ayten Koçer'e hayırlı olsun dileklerini ileterek bereketli kazançlar diledi. - ERZİNCAN