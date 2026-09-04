Babaeski'de çocuklar için polis ve sosyal hizmetler ortak saha çalışması yürütüyor - Son Dakika
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Babaeski'de çocuklar için polis ve sosyal hizmetler ortak saha çalışması yürütüyor

Babaeski\'de çocuklar için polis ve sosyal hizmetler ortak saha çalışması yürütüyor
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile İlçe Polis Merkezi Amirliği, Çocuklar Güvende Programı kapsamında sokakta risk altında bulunan, çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Polis Amirliği iş birliğinde gerçekleştirilen Çocuklar Güvende Programı dahilinde sokakta risk altında bulunan, çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar sürüyor.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan Babaeski İlçe Polis Merkezi Amirliği iş birliğinde gerçekleştirilen saha çalışmalarında, çocukların güvenliği ve sağlık gelişiminin desteklenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdü.

Çocukların korunmasına yönelik kurumlar arası iş birliğinin sürdürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Babaeski, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Babaeski'de çocuklar için polis ve sosyal hizmetler ortak saha çalışması yürütüyor - Son Dakika

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