Bafra Ortaokulu'nda Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bafra Ortaokulu'nda Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bafra Ortaokulu\'nda Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Samsun'un Bafra Ticaret Sanayi Odası Ortaokulu'nda düzenlenen yangın tatbikatında öğrenciler ve öğretmenler afet anında yapılması gerekenler konusunda eğitim aldı. Tatbikat sırasında yerel itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri de görev alarak öğrencilerin yangın güvenliği konusundaki bilgilerini artırdı.

04.12.2024 16:13  Güncelleme: 16:15
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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Bafra Ticaret Sanayi Odası Ortaokulu'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Yangın tatbikatı ile öğrenciler ve öğretmenlerin afetlere karşı bilinçlenmesi hedeflenirken, afet anında yapılması gerekenler de uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikat sırasında okul personeli senaryo gereği "Yangın var, herkes dışarı" diyerek herkesin dışarıya çıkmasını sağladı. Yangın alarmının çalmasıyla birlikte, okulda bulunan tüm öğrenciler, öğretmenler ve personel, planlandığı şekilde sınıflarını güvenli bir şekilde boşalttı. Yangın çıkışlarına yönlendirilen öğrenciler, panik yapmadan güvenli bir şekilde toplanma alanına ulaştı.

Tatbikat sırasında Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bafra Grup Amirliği itfaiye ekipleri de okulda hazır bulundu ve tatbikatın sonunda öğrencilere yangın söndürme teknikleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, afet sırasında hangi ekipmanların nasıl kullanılması gerektiği konusunda gösteriler yapıldı.

Öğrencilerden sağlıkçılara sürpriz

Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü 112 acil ambulans ekibi de yangın tatbikatında görev alarak temsili olarak yaralanan öğrencilere müdahalede bulundu. Öğrenciler ise sağlık ekibine arkadaşlarının rahatsız olduğunu söyleyerek görevlileri arkadaşlarının yanında çağırdı. Görevliler olay yerine geldiğinde ise öğrenciler bir sürpriz yaparak "Acil Sağlık Hizmetleri Günü" dolayısıyla onlara karanfil sundu.

"Afetlere karşı hazırlıklı olmak önemli"

Bafra Ticaret Sanayi Odası Ortaokulu Müdürü Mehmet Demirbaş yapılan bu tür tatbikatların, hem öğrencilere hem de öğretmenlere kriz anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğreterek, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurguladı. Demirbaş, "Yangın tatbikatı eğitimi amacı yangın anında kişilerin nasıl davranması gerektiğiyle alakalı yönlendirmelerin doğru yapılmasıdır. Özellikle de belirttiğimiz üzere yangın tatbikatlarının kişilerin doğru yönlendirecek olması da yine bu noktada felaketlerin etkisinin azaltılmasına da yardımcı olacaktır. Yangın tatbikatlarında ve eğitimlerinde genel olarak yangınla mücadele yöntemleri için bilgilerin pratik olarak sunulması, teori olarak da yine kişilerin ne gibi davranmaları gerektiğiyle alakalı bilgileri edinmesi mümkündür. Tüm bu bilgilendirmeler ile alakalı olarak kişilerin mutlaka eğitimlere ayak uydurması da gerekmektedir" dedi.

Öğrenciler tatbikata büyük ilgi gösterirken, öğretmenler de bu tür etkinliklerin öğrenci güvenliği açısından önemine dikkat çekti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bafra Ortaokulu'nda Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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