Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu

Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu

Yeşilay Başkanı Dinç, çocukların korunması gerektiğini ve bağımlılıkla mücadelenin önemini vurguladı.

02.10.2024 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, her çocuğun toprak kadar mukaddes olduğunu belirterek, "Nasıl toprağımıza sahip çıktıysak; çocuklarımıza ve gençlerimize da sahip çıkacağız" dedi.

Hakkari'de ziyaretlerde bulunan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Vali Ali Çelik ile birlikte Yeşilay Derneği Hakkari Şubesi Danışmanlık Merkezinde basın mensupları ile bir araya geldi. Burada konuşan Doç. Dr. Mehmet Dinç, Türkiye'nin her köşesinde 104 yıldır faaliyet gösterildiklerini ifade etti. Dinç, "İki gündür bağımlıkla alakalı bir mücadelemiz var. Çocuklarımız, gençlerimiz, insanlarımız bağımlı olmasınlar. Hatta hiçbir şeye bağımlı olmasınlar. Mücadelemizi iki boyutta götürüyoruz. Bir tanesi önlenme çalışmaları, önleme çalışmalarımızı şubelerimiz yürütüyor. Hakkari'de de şubemiz çalışmalarını yürütüyor. Yüksekova ilçesinde de Valimiz Ali Çelik'in desteği ile şubemizi açacağız. Orada da önleme çalışmalara yapacağız. Bağımlılık sonu olmayan dipsiz bir konudur. Bir insanın başına gelebilecek en zor, en kötü, en talihsiz şey bağımlı olmasıdır. Çünkü insanı tepetaklak düşüren, bütün ilişkilerini bozan, kapasite ve kabiliyetini yıkan, geleceğini karatan bir beladır. O yüzden hiçbir insanımızın, hiçbir çocuğumuzun, hiçbir gencimizin bağımlı olmasına müsaade edemeyiz. Her çocuk toprağımız kadar mukaddestir. Nasıl toprağımıza sahip çıktıysak çocuklarımıza ve gençlerimize da sahip çıkacağız. Toplumda bir grup çocuğumuz, gencimiz ve yetişkinimiz bağımlılık yoluna girebiliyor, bağımlılığa bir şekil bulaşabiliyor. Bu insanlarda da vazgeçmek mümkün değil. Bu insanların hayatlarını kaybetmelerine izin vermemiz mümkün değil. Onlarla alakalı da Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz var. Danışmanlık merkezimiz, Türkiye'nin 107 noktasında ücretsiz psikoterapi hizmet desteği veriyor. Bağımlılıkta zorluk çeken kardeşlerimizi Yeşilay Danışmanlık Merkezine bekliyoruz. Yüksekova ilçesinde iki tane danışmanlık merkezimiz olacak. Öyle istiyoruz ki Hakkari'de hiçbir bağımlı gencimiz kalmasın. Herkesin desteğine ihtiyacımız var" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Dinç, hakkari, Sağlık, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 İsrail’den tehdit: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:53:13. #1.13#
SON DAKİKA: Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement