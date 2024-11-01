Bakan Tekin: "Eğitimde dünya ortalamalarının üzerindeyiz" - Son Dakika
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Bakan Tekin: "Eğitimde dünya ortalamalarının üzerindeyiz"

Bakan Tekin: "Eğitimde dünya ortalamalarının üzerindeyiz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Birleşmiş Milletlerin son yayınladığı raporlarda yaptığımız okulların gerek fiziki anlamda, gerekse donatım malzemeleri itibarıyla dünya standartlarının üzerindeyiz.

01.11.2024 17:39
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Birleşmiş Milletlerin son yayınladığı raporlarda yaptığımız okulların gerek fiziki anlamda, gerekse donatım malzemeleri itibarıyla dünya standartlarının üzerindeyiz. Yeni yaptığımız okullarda bunu göreceksiniz. Fiziki yenilikleri hissetmek mümkün ama bir husus var ki o da şu an Türkiye'deki bütün okullarımız 65 binin üzerindeki okulumuzun tamamının içerisinde internet altyapısına kavuşturmuş durumdayız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Nevşehir'e geldi. Bakan Tekin ilk olarak Nevşehir Valiliğini ziyaret ederek Vali Ali Fidan'dan brifing aldı. Daha sonra İl Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bakan Tekin, toplantı sonrası basın açıklaması yaptı. Bakan Tekin açıklamasında, "Genel anlamda baktığımızda Nevşehir ile ilgili rakamlarda aslında Türkiye'deki genel rakamlardan farklı değil. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan ilköğretim devrimi başlamadan önce yani 2002-2003 eğitim öğretim yılında Nevşehir'deki sınıf sayısı 2 bin 300 civarında. Şu an yatırım programımızda olanlar, inşaatı devam edenler hariç olmak üzere 3 bin 500'e yakın dersliğimiz var. Yani yüzde 50'ye yakın sınıf sayımız artmış durumda. Buradan da sınıf başına düşen öğrenci sayısı rakamlara yansımış durumda" dedi.

Bakan Tekin, "Birleşmiş Milletlerin son yayınladığı raporların bir tanesinde yaptığımız okullar gerek fiziki anlamda inşaat kalitesi anlamında, gerekse donatım malzemeleri itibarıyla dünya standartlarının üzerinde. Yeni yaptığımız okullarda bunu göreceksiniz. Fiziki yenilikleri hissetmek mümkün ama bir husus var ki o da şu an Türkiye'deki bütün okullarımız 65 binin üzerindeki okulumuzun tamamının içerisinde internet altyapısına kavuşturmuş durumdayız. Çocuklarımız; öğretmenlerimizin önderliğinde Türkiye'nin neresinde olursa olsun internet altyapısı olan, internet erişim hizmeti verdiğimiz okullarda tahtalar üzerinde internette dünyadaki bütün iyi uygulamaların içerisinde yer aldığı EBA platformumuzda, dünyanın en büyük eğitim bilişim platformlarından bir tanesi. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bir öğretmenimiz internete bağlanıp akıllı tahtadan EBA'dan dünyanın neresinde iyi bir uygulama varsa, Türkiye'nin neresinde iyi bir uygulama sisteme yüklenmişse orada onlardan seçtiğinde öğretmenlerimiz öğrencilerine derslerini anlatabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin hikayesini anlatan tiyatro oyununu 20 milyon yakın öğrencinin izlediğini de sözlerine ekleyen Bakan Tekin, "Biz geçtiğimiz yıl dünya rekoru olarak kabul edilen bir iş yapmıştık. Dünyada ilk defa bir tiyatro oyununu bir stadyumda yaptık. 35 bin kişiye bir tiyatro oynattık. Tiyatro oyununu Milli Eğitim Bakanlığı olarak organize etmiştik 'Cumhuriyete Doğru'. Yani Cumhuriyet'in 100. yılı için, Cumhuriyet'in hikayesini anlatan bir tiyatro oyunuydu. Bu yıl tiyatro oyununu sinemaya dönüştürdük. 20 milyona yakın öğrencimiz EBA üzerinden sınıflarında 'Cumhuriyete Doğru' tiyatro oyununu seyrettiler" diye konuştu.

Bakan Tekin daha sonra 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesine geçerek bayrak törenine katıldı. Burada öğrencilere seslenen Bakan Tekin, "Sizler üniversiteye hazırlanıyorsunuz. ÖSYM'nin yaptığı sınavlar için öğretmenlerinizin ve ders kitaplarınız dışında hiçbir şeye ihtiyacınız yok" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Teknoloji, Politika, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Tekin: 'Eğitimde dünya ortalamalarının üzerindeyiz' - Son Dakika

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