Atares-2 Rüzgar Enerji Santrali Açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı "2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni" kapsamında, Karacabey'in Güngörmez Mahallesi'nde inşa edilen Atares-2 Rüzgar Enerji Santrali hizmete açıldı. Açılışın ardından ilçeye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ile Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Karacabey Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Fatih Karabatı ile bir araya geldi. Görüşmede Karacabey'in enerji vizyonu, yeni yatırım planları ve yakın zamanda açıklanması beklenen projelerin altyapısı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı, "2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni" kapsamında, Karacabey'in Güngörmez Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Atares-2 Rüzgar Enerji Santrali düzenlenen törenle hizmete açıldı. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen açılışlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan; Çanakkale, Kütahya, Sakarya ve Şanlıurfa'nın yanı sıra Karacabey'e de canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda yapılan yatırımların önemine dikkat çekerek, "Yenilenebilir enerji alanında her geçen gün daha güçlü adımlar atıyoruz. Bugün hizmete aldığımız projelerle sadece enerjide değil, aynı zamanda istihdam ve yerel kalkınmada da ciddi ilerlemeler sağlanacaktır." dedi.

Bu kapsamda törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Bakan Yardımcısı Şatıroğlu ve beraberindeki heyetten Karacabey Belediyesi'ne ziyaret

Güngörmez Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve beraberindeki heyet, Karacabey Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Fatih Karabatı tarafından karşılanan heyet, belediye binasında bir araya gelerek önemli konular üzerine istişarelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında, Karacabey'in geleceğine yönelik projeler ve yatırımlar masaya yatırıldı. Özellikle enerji alanında ilçeye kazandırılabilecek yeni çalışmalar ile yerel kalkınma stratejileri görüşüldü. Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, ilçenin potansiyeline dikkat çekerek, Karacabey'in önümüzdeki dönemde önemli gelişmeler yaşayacağını belirtti.

Görüşmede, Karacabey'e dair kısa vadede açıklanması planlanan müjdelerin de altyapısı konuşuldu. Bu kapsamda yapılması öngörülen projelerin hem istihdam hem de bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bundan sonraki süreçte bu tarz ziyaretlerin daha sıklıkla ilçemizde yapılacağını söyledi. Karabatı, "Hedefimiz Karacabey'i hak ettiği noktaya hep birlikte taşımaktır. İlçemizin ihtiyaçlarını ve potansiyelini Sayın Bakan Yardımcımıza ve Valimize aktardık. Devletimizin desteğiyle Karacabey'i her alanda daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BURSA