Atares-2 Rüzgar Enerji Santrali Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atares-2 Rüzgar Enerji Santrali Açıldı

Atares-2 Rüzgar Enerji Santrali Açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı "2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni" kapsamında, Karacabey'in Güngörmez Mahallesi'nde inşa edilen Atares-2 Rüzgar Enerji Santrali hizmete açıldı.

08.05.2025 16:20  Güncelleme: 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı "2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni" kapsamında, Karacabey'in Güngörmez Mahallesi'nde inşa edilen Atares-2 Rüzgar Enerji Santrali hizmete açıldı. Açılışın ardından ilçeye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ile Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Karacabey Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Fatih Karabatı ile bir araya geldi. Görüşmede Karacabey'in enerji vizyonu, yeni yatırım planları ve yakın zamanda açıklanması beklenen projelerin altyapısı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı, "2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni" kapsamında, Karacabey'in Güngörmez Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Atares-2 Rüzgar Enerji Santrali düzenlenen törenle hizmete açıldı. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen açılışlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan; Çanakkale, Kütahya, Sakarya ve Şanlıurfa'nın yanı sıra Karacabey'e de canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda yapılan yatırımların önemine dikkat çekerek, "Yenilenebilir enerji alanında her geçen gün daha güçlü adımlar atıyoruz. Bugün hizmete aldığımız projelerle sadece enerjide değil, aynı zamanda istihdam ve yerel kalkınmada da ciddi ilerlemeler sağlanacaktır." dedi.

Bu kapsamda törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Bakan Yardımcısı Şatıroğlu ve beraberindeki heyetten Karacabey Belediyesi'ne ziyaret

Güngörmez Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve beraberindeki heyet, Karacabey Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Fatih Karabatı tarafından karşılanan heyet, belediye binasında bir araya gelerek önemli konular üzerine istişarelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında, Karacabey'in geleceğine yönelik projeler ve yatırımlar masaya yatırıldı. Özellikle enerji alanında ilçeye kazandırılabilecek yeni çalışmalar ile yerel kalkınma stratejileri görüşüldü. Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, ilçenin potansiyeline dikkat çekerek, Karacabey'in önümüzdeki dönemde önemli gelişmeler yaşayacağını belirtti.

Görüşmede, Karacabey'e dair kısa vadede açıklanması planlanan müjdelerin de altyapısı konuşuldu. Bu kapsamda yapılması öngörülen projelerin hem istihdam hem de bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bundan sonraki süreçte bu tarz ziyaretlerin daha sıklıkla ilçemizde yapılacağını söyledi. Karabatı, "Hedefimiz Karacabey'i hak ettiği noktaya hep birlikte taşımaktır. İlçemizin ihtiyaçlarını ve potansiyelini Sayın Bakan Yardımcımıza ve Valimize aktardık. Devletimizin desteğiyle Karacabey'i her alanda daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Karacabey, Politika, Ekonomi, Enerji, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atares-2 Rüzgar Enerji Santrali Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

23:27
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:06
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 00:19:02. #7.13#
SON DAKİKA: Atares-2 Rüzgar Enerji Santrali Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.