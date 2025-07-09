Bakanlıklara 2 bin 657 Kadro İhdas Edildi

Bazı bakanlıklara 2 bin 657 kadro ihdas edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Dışişleri Bakanlığında çeşitli derecelerde toplam 150 ateşe, Hazine ve Maliye Bakanlığına 1 başkan yardımcısı ve çeşitli derecelerde toplam 2 bin 500 vergi başmüfettişi kadrosu ihdas edilecek. Ayrıca karar ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığında 1, Sağlık Bakanlığında 5 kadro açılacak. Toplamda ise 2 bin 657 kadro ihdası yapılmış olacak. - ANKARA