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Balçova'dan Makedonya'ya dostluk köprüsü - Son Dakika

Balçova'dan Makedonya'ya dostluk köprüsü

22.12.2021 11:40
Balçova'dan Makedonya'ya dostluk köprüsü

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve belediye meclis üyeleri, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramını kutlamak ve Balçova'nın kardeş şehirlerini ziyaret etmek için Kuzey Makedonya Cumhuriyetine gitti.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve belediye meclis üyeleri, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramını kutlamak ve Balçova'nın kardeş şehirlerini ziyaret etmek için Kuzey Makedonya Cumhuriyetine gitti.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve beraberindeki meclis üyeleri, Türklerin ana dilde eğitim hakkını kazandığı 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramına kutlamak amacıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne gitti. Manastır şehrinde Atatürk Müzesini ziyaret eden Balçova heyeti, daha sonra farklı şehirlerinden gelen öğretmen, yazar ve sanatçıların onuruna bir yemek düzenledi.

Öğretmenlerin ve sanatçıların sorun ve dileklerini dinleyen Balçova heyeti, iki ülke çocuklarının arasında ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve meclis üyeleri, Makedonya'da Türkçe'nin yaygınlaşmasının öncülüğünü yapan konuklara birer kalem seti hediye etti.

Öğretmen ve sanatçılara hitaben bir konuşma yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Makedonya'da kardeş şehirlerimiz ile sürekli irtibat ve etkileşim içindeyiz; ancak geçen yıl CHP Balkan Masası'nın organize ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde Makedonya'daki eğitimci ve Sanatçılar ile tanışma imkanımız oldu. Biz de hem Türkçe Eğitim Bayramını kutlamak hem de iki ülke çocukları arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla sizleri ziyarete geldik. Burada olduğumuz ve bu güzel bayramı sizlerle kutladığımız için çok mutluyuz" dedi. - İZMİR

Balçova'dan Makedonya'ya dostluk köprüsü
Balçova'dan Makedonya'ya dostluk köprüsü
Balçova'dan Makedonya'ya dostluk köprüsü
Balçova'dan Makedonya'ya dostluk köprüsü

Mustafa Kemal Atatürk, Fatma Çalkaya, Makedonya, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balçova'dan Makedonya'ya dostluk köprüsü - Son Dakika


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