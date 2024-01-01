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Balıkesir Kent Konseyi, ortak akılla yoluna devam ediyor - Son Dakika
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Balıkesir Kent Konseyi, ortak akılla yoluna devam ediyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gönüllü olarak çalışan kent konseyi üyelerine teşekkür ederek 20 ilçenin birbirinden güç alarak güçlendikçe güçlendiğini söyledi. Balıkesir Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'nda tüm konular oy birliğiyle onaylandı.

01.01.2024 - 11:02,
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Balıkesir Kent Konseyi, ortak akılla yoluna devam ediyor

Başkan Yılmaz: "20 ilçemiz birbirinden güç alarak daha da güçleniyor"

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hiçbir beklentisi olmadan gönüllü olarak Balıkesir için çalışan kent konseyi üyelerine teşekkür ederek 20 ilçenin birbirinden güç alarak güçlendikçe güçlendiğini söyledi.

Balıkesir Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Dünyada, Balıkesir kadar hızlı bir araya gelip, bu kadar faaliyeti yapabilen başka bir şehir olmadığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Her alanda, sürekli komisyonları çalışan, meclisleri karar alan, her yere ufuk ve ilham veren bir yapıda çalıştılar. Kent Konseyi'ne gelen vatandaşlarımız gönüllü geliyorlar. Hiçbir beklentisi olmadan sadece şehirde doğru işler yapılsın, gençler huzurlu olsun, yaşlılarla ilgilenelim, engelliler rahat olsun mantığıyla çalışılıyor. Vefa işi başka bir şey" dedi.

"Kişinin derdi, davasıdır. Bizim de tek derdimiz, tek davamız; kadim şehir Balıkesir oldu." diyerek konuşmasına başlayan Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, "Bütün şehir birlikte; inançla, tutkuyla, 100 yıllık bir gururla dertlendik. Bu güne kadar Kent Konseyi'nin varlık sebebi olan hemşehrilik hukuku, kent aidiyeti hepimizin önceliği oldu" diye konuştu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise, "Bu şehri; sevginin, muhabbetin, kardeşliğin en üst düzey yaşandığı bir şehir olarak görüyorum. Salondaki kalabalık da o çok güzel Kuvayı Milliye şehri ünvanını yansıtıyor" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Balıkesir'in kültürüne, sanatına, gastronomisine önemli katkıları olan isimlere 'Kent Şükran Beratı' takdim edildi.

Gündeme gelen tüm konular, Balıkesir Kent Konseyi Üyelerinin oy birliğiyle onaylandı.

Balıkesir Kent Konseyi, ortak akılla yoluna devam ediyor
Kaynak: İHA
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