Balıkesir yerel haberi... Erdek Protokolü Vatandaşı Dinledi

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı J.Yzb Halil İbrahim İlanku, İlçe Emniyet Müdürü Serkan İnceöz ve İlçe Tarım Müdürü Dilek Işıktaş' ında katılımıyla Tatlısu Mahallesini ziyaret ederek mahalle halkıyla görüştü.

Tatlısu Mahallesinin simidini çok sevdiğini belirten Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, Mahalle halkına simit ikramında bulundu. Protokol mensuplarının kendilerini tanımaları ile başlayan ziyarette konuşan Kaymakam Atasoy, devletin her birimi ile vatandaşın yanında olduğunu söyledi. Vatandaşların sorun, istek ve dileklerini yerinde öğrenmek amacıyla vatandaşın ayağına gittiklerini belirten Kaymakam Atasoy, " Devlet olarak vatandaşımızın yanındayız. Biz halkımızın atağına kadar giderek, sorunları ve istekleri yerinde dinliyoruz. Bizim burada tespit ettiğimiz eksiklikler var. Biz bugün mahalle sakinlerimizin sorunlarını dinlemeye geldik. Vatandaşlarımız her türlü sorunlarını bize söyleyebilirler. Bizde çözüme kavuşturmak için gereken çalışmayı yaparız. Vatandaşlarımız unutmasın Devlet her zaman vatandaşının yanındadır. " diye konuştu. Daha sonra söz alan Mahalle sakinleri Mahallelerinin başlıca sorunlarını Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy ' a ileterek destek istediler. Kaymakam Atasoy' da sorunların çözümü için gereken çalışmayı yapacağının sözünü verdi. Vatandaşlarla birlikte sorunları dinleyen Demokrat Parti Bandırma İlçe Genel Sekreteri Hakan Uçar' da sorunların ve çözümünün takipçisi olacağını belirtti. Yaklaşık iki saat süren ziyaretten mutlu olduğunu söyleyen Kaymakam Atasoy, Mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi. - BALIKESİR