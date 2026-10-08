Bandırma\'da şiddete uğradığı belirtilen yavru kedi kırık ve kanamayla tedaviye alındı

Bandırma'da fiziksel şiddete maruz kaldığı belirtilen yavru kedi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde göğüs kafesinde kırık ve akciğerlerinde kanama tespit edilen yavru kedinin sağlık durumunun stabil olduğu ve tedaviye olumlu yanıt verdiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bandırma'da bir çocuğun fiziksel şiddetine maruz kaldığı belirtilen yavru kedi, olayın bildirilmesinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne götürüldü. Veteriner hekimler tarafından yapılan ilk muayenede kedinin karın ve göğüs bölgesinde darbelere bağlı hassasiyet tespit edildi. Yapılan röntgen incelemesinde göğüs kafesinde küçük bir kırık belirlenirken, akciğerlerinde kanama ve darbelere bağlı iç kanama tespit edildi. Yavru kediye serum, kanama durdurucu ve ağrı kesici ilaçların yanı sıra oksijen ve ısı desteği uygulandı.

Tedaviye olumlu yanıt veriyor

Tedavisi yoğun bakımda sürdürülen yavru kedinin sağlık durumunun stabil olduğu ve tedaviye olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Veteriner hekimlerin minik kedinin sağlık durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Öte yandan, yavru kedinin fiziksel şiddet sonucu yaralandığının tespit edilmesi üzerine veteriner hekim raporu hazırlanarak olayın kayıt altına alındığı, raporun gerekli adli ve idari süreçlerde kullanılabileceği bildirildi.