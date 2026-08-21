Barış Borucu\'dan Kaymakam Acar\'a Ziyaret

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı görevine atanan Sahil Güvenlik Kıdemli Binbaşı Barış Borucu, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Gökçeada ilçesi ve çevresinde yürütülen sahil güvenlik faaliyetleri ile kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, nazik ziyaretlerinden dolayı Sahil Güvenlik Kıdemli Binbaşı Barış Borucu'ya teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu ve çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi.