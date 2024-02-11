Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Radyo Başakşehir\'in 4. yıl dönümünü kutladı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 13 Şubat Dünya Radyo Günü ve Radyo Başakşehir'in 4'üncü yıl dönümü vesilesiyle Türkiye'nin duayen radyocularıyla bir araya geldi. Başkan Kartoğlu, Radyo Başakşehir ile mutluluğun sesini dört yıldır dünyanın dört bir yanına ulaştırdıklarını söyledi.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Mutluluğun Sesi Sensin" sloganıyla yayın hayatına devam eden Radyo Başakşehir'in 4'üncü yıl dönümünü Türkiye'nin sevilen radyocularıyla birlikte kutladı. Başakşehir Belediyesi'nde 13 Şubat Dünya Radyo Günü ve Radyo Başakşehir'in 4'üncü yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilen buluşmaya çok sayıda radyocu katıldı.
"Bir hayalle yola çıktık"
4 yıl önce bir hayalle yola çıktıklarını hatırlatan Başkan Kartoğlu, "4 yıl önce, 13 Şubat Radyo Günü'nde ilk yayınımızı birlikte yaptık. O günden bugüne, yayın hayatımızda sürekli ilklere ve enlere imza attık. Radyo Başakşehir'imizle mutluluğun sesini dört yıldır dünyanın dört bir yanına ulaştırdık. Sadece mutluluğun sesi olmakla kalmadık, bir radyo klasiğine dönüşen Radyo Sokağı'nın da aralarında yer aldığı, birbirinden zengin içeriğe sahip programlarla Radyo Başakşehir'i Türkiye'nin en kapsamlı internet radyosu haline getirdik" şeklinde konuştu.
"Mikrofonlarınız daima açık, sesiniz daima mutlu olsun"
Mutluluğun sesine yeni sesler kazandırmak için Başakşehir Radyo Akademi'yi kurduklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, "15 dönemde yüzlerce kursiyerimize radyoculuk eğitimi verdik. Sektöre genç isimler kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadık. 13 Şubat Radyo Günü'nüzü ve Radyo Başakşehir'in 4'üncü yaşını kutluyorum. Mikrofonlarınız daima açık, sesiniz daima mutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Radyo Başakşehir ödüle doymadı
Radyo Başakşehir, geride kalan 4 yılda birbirinden zengin içeriğe sahip 142 programla dinleyicilerine ulaştı. Radyo Başakşehir mikrofonlarında 3 bin 417 konuk ağırlandı. 577 dış yayın ve 6 bin 50 canlı yayınla şehrin ve Türkiye gündeminin nabzı tutuldu. Geride bırakılan dört yılda elde edilen başarılara her geçen gün yenileri eklendi. Yayın hayatının ilk yılı olan 2020'de 3. Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri, 2021'de Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri, 2022'de 4. Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri, 2023'te ise 4. Uluslararası Kalite Ödülleri'nde 'Yılın En İyi İnternet Radyosu Ödülü'ne layık görüldü. - İSTANBUL
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