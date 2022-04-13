Başakşehir Belediyesi ve TürkMedya gençler için iş birliği yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir Belediyesi ve TürkMedya gençler için iş birliği yaptı

13.04.2022 10:27
Başakşehir Belediyesi ve TürkMedya gençler için iş birliği yaptı

Başakşehir'in "5 yıldızlı" akademisi Yeni Medya Akademi'de yeni bir dönem başladı.

Başakşehir'in "5 yıldızlı" akademisi Yeni Medya Akademi'de yeni bir dönem başladı. Başakşehir Belediyesi ve medya sektörünün köklü şirketlerinden TürkMedya arasında imzalanan protokol ile akademi kursiyerleri, eğitimlerinin ardından TürkMedya bünyesinde stajyer olarak çalışma imkanına kavuştu.

Gençlik yatırımlarıyla yerel yönetimlere örnek olan Başakşehir Belediyesi, Türkiye'nin ilk ve tek yeni medya akademisine yeni bir boyut kazandırdı. Bünyesindeki Radyo Akademi, YouTube Akademi, Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu, Dublaj Okulu ve Sinema Okulu ile gençleri sektörün deneyimli isimleriyle buluşturan Başakşehir Yeni Medya Akademi'de yeni bir dönem başladı.

İş birliği protokolü imzalandı

Akademi bünyesindeki eğitimlere katılan gençlerin medya sektörüne kazandırılması için Başakşehir Belediyesi ile medya sektörünün köklü şirketlerinden TürkMedya arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzaların atılmasının ardından konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gençlere yeni fırsatlar ve iş kapıları açmak için çalıştıklarını söyledi.

Sahanın tecrübesiyle pişecekler

Başakşehir Yeni Medya Akademi'ye yeni bir boyut kazandırdıklarını belirten Başkan Kartoğlu, "Yaptığımız yolların yanına açtığımız yolları da ekliyoruz ve 5 yıldızlı akademilerimizdeki kursiyerlerimize TürkMedya bünyesinde 3 ay staj imkanı sunuyoruz. Sahanın tecrübesiyle pişecek gençlerimiz, hem deneyim kazanacak, hem de kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.

Hem staj yapacaklar hem maaş alacaklar

Protokol ile Başakşehir Yeni Medya Akademi bünyesindeki akademilerden mezun olan kursiyerlerin tamamı, TürkMedya bünyesindeki Akşam, Güneş, Star, 24 TV, TV 360, tv4, Platin, Alem FM ve Lig Radyo'da staj yapma imkanına sahip oldu. Kursiyerler, TürkMedya bünyesindeki medya kuruluşlarında 3 ay boyunca stajyer olarak görev yapacak. Sektördeki havayı teneffüs edecek kursiyerler, aynı zamanda maaş da alacak. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi ve TürkMedya gençler için iş birliği yaptı
Başakşehir Belediyesi ve TürkMedya gençler için iş birliği yaptı
Başakşehir Belediyesi ve TürkMedya gençler için iş birliği yaptı

YORUMLAR
500
Başakşehir Belediyesi ve Türkmedya'dan iş birliği Başakşehir Belediyesi ve Türkmedya'dan iş birliği

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Türkiye, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başakşehir Belediyesi ve TürkMedya gençler için iş birliği yaptı - Son Dakika


Son Dakika
10:29 Açık kalan fırın kapısını fark eden 2 genç kız kasadan sadece 200 lira çaldı
10:26 Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü açık artırmada satıldı! Geliri sokak hayvanlarına adandı
10:03 Sadık köpek sahibini korumak için ayıya saldırdı! O anlar saniye saniye kamerada
09:47 Alexander Sörloth Beşiktaş'a geliyor! Ayrılan bütçe dudak uçuklattı
09:44 Kozmetikçi holding patronu uyuşturucu baronu çıktı! Kolombiya'dan gelen 111 kilo kokain, film gibi operasyonla yakalandı
09:43 Karnı burnunda Rihanna, kamera karşısına geçti! Takipçileri iç çamaşırsız pozları beğeni yağmuruna tuttu
23:57 Köpek, teravihe gelen adamın ayakkabısını çalınca tatlı kovalamaca yaşandı! İşte o anlar
09:25 Yer Meksika! Hesaplaşma sonucu öldürülen 6 kişinin cesedi yol kenarında bulundu
09:20 Antalya'nın hocası Nuri Şahin'e sarı kırmızı yollar görünüyor: Metin Öztürk seçilirse, listesinde Şahin var
09:05 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler yaşandı? Han neden tekrar çöplüğe sığındı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 10:37:11. #1.13#
SON DAKİKA: Başakşehir Belediyesi ve TürkMedya gençler için iş birliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement