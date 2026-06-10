Başiskele\'de kadınlar aromaterapi eğitimleriyle kendi doğal ürünlerini üretiyor

Başiskele'de düzenlenen aromaterapi eğitimlerine katılan kadınlar; doğal içeriklerle kişisel bakım, hijyen ve temizlik ürünleri yapmayı öğrenerek sürdürülebilir yaşama destek oluyor.

Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınların kişisel gelişimleri, üretkenlikleri ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede her ay farklı bir atölye konseptiyle düzenlenen aromaterapi eğitimlerinde katılımcılar, doğal içeriklerle kişisel bakım ve hijyen ürünleri ile parfüm tasarlamayı uygulamalı olarak öğreniyor. Eğitimlerde kadınlar, aromaterapinin temel prensipleri hakkında bilgi edinirken, doğal yaşam ve sürdürülebilir tüketim konusunda da farkındalık kazanıyor.

Doğal üretimle ev ekonomisine katkı

Eğitim programları kapsamında kadınlara, evlerinde günlük olarak kullanabilecekleri deterjan, yüzey temizleyici ve çeşitli hijyen ürünlerinin yapımı da gösteriliyor.

Çevre dostu üretim yöntemlerini öğrenen katılımcılar, kimyasal içermeyen sağlıklı alternatifler geliştirerek ev ekonomilerine katkı sağlama imkanı buluyor.

Tek seferlik etkinlikler yerine devamlılığı olan bir modelle yürütülen eğitimlerin, ilçedeki kadınların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceği kaydedildi. - KOCAELİ