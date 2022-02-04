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Başkan Akın 3 mahallede vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Başkan Akın 3 mahallede vatandaşlarla buluştu

04.02.2022 15:36
Başkan Akın 3 mahallede vatandaşlarla buluştu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kırsal mahalle ziyaretlerine Musalaryeniköy, Sinirli ve Musacalı mahallelerinde devam etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kırsal mahalle ziyaretlerine Musalaryeniköy, Sinirli ve Musacalı mahallelerinde devam etti.

Geçtiğimiz hafta içerisinde 19 kırsal mahalleye ziyaret gerçekleştiren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, gün içerisinde Musalaryeniköy, Sinirli ve Musacalı mahallelerini ziyaret etti. Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çetin Akın, vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi. Başkan Çetin Akın, muhtarlar ve mahalle sakinleriyle birlikte ihtiyaç ve talepler doğrultusunda yapılabilecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Akın'a ziyaretlerinde Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol, Park ve Bahçeler Müdürü Önder Pala ile Muhtarlık İşleri Müdürü Aydın Lenger eşlik etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Musalaryeniköy, Sinirli ve Musacalı mahallelerimizi ziyaret ederek hemşehrilerimizle ve muhtarlarımızla bir araya geldik. Halkımızın görüş ve önerilerini dinleyerek çalışmalarımız hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bizleri güler yüzleri ile karşılayan hemşehrilerimize teşekkür ederim. Her zaman halkımızın yanında ve hizmetindeyiz!" dedi. - MANİSA

Başkan Akın 3 mahallede vatandaşlarla buluştu
Başkan Akın 3 mahallede vatandaşlarla buluştu
Başkan Akın 3 mahallede vatandaşlarla buluştu
Başkan Akın 3 mahallede vatandaşlarla buluştu

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Çetin Akın, Turgutlu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Akın 3 mahallede vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


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