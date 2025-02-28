Başkan Alemdar: Gençler İçin Kalıcı Hizmetler Üreteceğiz - Son Dakika
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Başkan Alemdar: Gençler İçin Kalıcı Hizmetler Üreteceğiz

Başkan Alemdar: Gençler İçin Kalıcı Hizmetler Üreteceğiz

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gençlerle bir araya gelerek eğitim, spor ve bilim alanında projeler geliştirme sözü verdi. Erenler'de öğrencilere hitap eden Alemdar, kütüphane, bilim merkezi ve spor tesisleri gibi yatırımları müjdeledi.

28.02.2025 15:37  Güncelleme: 15:42
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Erenler'de gençlerin çay davetini kabul eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Gençlerin sadece eğitimde değil sporda, kültürel faaliyetlerde ve bilimde kendini geliştirebildiği projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sık sık gençlerle bir araya geliyor, istek ve taleplerini dinleyerek sorunlarına çözümler üretiyor. Geçtiğimiz akşam Erenler'de esnaf ziyaretleri yapan Başkan Yusuf Alemdar, Fevzi Kılıç Caddesi'nde bir kafede oturan öğrenci topluluğunun çay davetine katıldı. Öğrencilere tavsiyeler veren Başkan Alemdar, "Aileleriniz zor şartlarda sizleri okutmak için çaba sarf ediyor. Sizlerde ailelerinizin sizinle gurur duymasını istiyorsanız okuyun. Kendinize güvenin. Sizler belki de bu ülkenin yarınlarında bilim insanları veya mühendisleri olacaksınız. İnşallah sizler başarılı olacaksınız. Ben inanıyorum ki eğitimli, cesur ve bilinçli birer vatan evladı olarak ülkemizin yarınlarında söz sahibi olacaksınız" dedi.

"Kütüphane, Bilim Merkezi ve spor yatırımları"

Başkan Alemdar, "Ülkemizde öğrencilerin en ucuz ulaşım imkanı sunan şehir Sakarya. Biz bunu başardık. Şimdi bu şehirde gençlerin sadece eğitimde değil sporda, kültürel faaliyetlerde ve bilimde kendini geliştirebildiği hizmetleri hayata geçireceğiz. Bunun için Aziz Duran Parkı'nın hemen karşı tarafına Şehir Kütüphanesi yapacağız. Hemen onun yan tarafına da bir Bilim Merkezi inşa edeceğiz. Ayrıca gençlerimiz için 4 ilçemize tam donanımlı kapalı spor salonu, spor tesisi ve farklı bölgelerde futbol, basketbol ve voleybol sahaları yapacağız" diye konuştu.

"Yarınlarımızı kurtarmak için bir dönüşüm seferberliğine girdik"

Şehrin geleceğini kurtarmak için tek çarenin dönüşüm olduğuna dikkat çeken Alemdar, "Bu şehrin geleceğine kalıcı hizmetler üreterek, yarınlarımızı sağlam temeller üzerine kurmaya gayret ediyoruz. Bunun için tek çaremiz kentsel dönüşüm. Depremin ne zaman nasıl geleceği belli değil. Yarınlarımızı kurtarmak için bir dönüşüm seferberliğine girdik. İlk adımı da Adapazarı Tığcılar Mahallesi'nde başlattık. Bakanlığımıza dosyalarımızı sunduk. Dirençli, sosyal ve yeşil bir şehir vizyonuyla çıktığımız bu yolda inşallah örnek bir dönüşüm gerçekleştirecek ve bu dönüşümü tüm şehre yayarak şehrimizin sağlam temellerle geleceğe hazırlayacağız" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Alemdar: Gençler İçin Kalıcı Hizmetler Üreteceğiz - Son Dakika

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