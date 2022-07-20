Başkan Atay'dan anlamlı Kıbrıs paylaşımı - Son Dakika
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Başkan Atay'dan anlamlı Kıbrıs paylaşımı

20.07.2022 15:46
Başkan Atay'dan anlamlı Kıbrıs paylaşımı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Atay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (K.K.T.C.) kuruluş yolunu açan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünü resmi sosyal medya hesaplarından andı.

Görselde K.K.T.C. Bayrağı ve dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Ayşe Güneş Ayata'dan ilhamla harekatın parolası olarak belirlenen "Ayşe Tatile Çıksın" ifadesine yer verilirken dönemin Başbakanı Bülent Ecevit de unutulmadı. Başkan Atay görselle birlikte paylaştığı metinde "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünde özgürlük adına canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet, Kıbrıs Fatihi Bülent Ecevit'i şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kıbrıs Barış Harekatı, Efeler, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Atay'dan anlamlı Kıbrıs paylaşımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Atay'dan anlamlı Kıbrıs paylaşımı - Son Dakika
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