Görselde K.K.T.C. Bayrağı ve dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş 'in kızı Ayşe Güneş Ayata 'dan ilhamla harekatın parolası olarak belirlenen "Ayşe Tatile Çıksın" ifadesine yer verilirken dönemin Başbakanı Bülent Ecevit de unutulmadı. Başkan Atay görselle birlikte paylaştığı metinde "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünde özgürlük adına canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet, Kıbrıs Fatihi Bülent Ecevit'i şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kıbrıs Barış Harekatı, Efeler, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Başkan Atay'dan anlamlı Kıbrıs paylaşımı - Son Dakika

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